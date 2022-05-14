Анонс финала Кубка Англии

В субботу "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся на "Уэмбли", чтобы определить судьбу Кубка Англии.

Победой 0:3 над "Лидсом" посреди недели "Челси" гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги, и теперь для "синих" нет более важного матча, чем этот финал.



А вот "Ливерпуль" параллельно продолжает преследовать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и вдобавок держит в уме финал Лиги Чемпионов против "Реала" через две недели.



Примечательно, что это будет переигровка февральского финала Кубка Лиги, когда командам потребовалось 22 послематчевых пенальти, чтобы выявить победителя.



- Это всего лишь второй раз в истории, когда в финалах Кубка Лиги и Кубка Англии одного сезона встречаются одни и те же команды (после "Арсенала" и "Шеффилд Уэнсдей" в 1992/93).



- "Ливерпуль" может выиграть оба внутренних кубковых турнира впервые с сезона 2000/01.



- "Ливерпуль" и "Челси" встретятся в четвертый раз в это сезоне — три предыдущих встречи завершились вничью, хотя "красные" и взяли верх в финале Кубка Лиги по пенальти в феврале.



- Прежде "Ливерпуль" и "Челси" лишь однажды встречались в финал Кубка Англии — в 2012 году, когда "синие" победили 2:1.



- Это будет 16-й финал Кубка Англии для "Челси" и 15-й для "Ливерпуля" — только у "Манчестер Юнайтед" (20) и "Арсенала" (21) больше.



- "Челси" — первая со времен "Арсенала" (с 2000/01 по 2002/03) команда, участвующая в Кубке Англии три сезона подряд.



- "Ливерпуль" выиграл 50% своих финалов Кубка Англии (7/14), и это третий показатель среди девяти команд, достигавших финала минимум 10 раз.



- И для "Челси", и для "Ливерпуля" субботний финал будет их 41-м матчем на "Уэмбли" как на нейтральном стадионе.



- В финале Кубка Англии впервые сойдутся два немецких тренера.



- Находясь у руля "Челси" только один год и 108 дней, Томас Тухель проведет свой четвертый кубковый финал (два Кубка Англии, Кубок Лиги и Лига Чемпионов).



- После перехода в "Ливерпуль" в 2016 году нападающий Садио Мане забил шесть голов.



"Челси" откладывает на последний момент решения по полузащитникам Матео Ковачичу и Нголо Канте. Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои точно не сыграют.



"Ливерпуль" потерял полузащитника Фабиньо с травмой задней поверхности бедра до финала Кубка Англии. На возвращение в стартовый состав претендуют Энди Робертсон, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Мохамед Салах.



Кубок Англии. Финал

"Челси" — "Ливерпуль"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:45 Онлайн-трансляция