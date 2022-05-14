Вернер рассказал, как "Челси" пришлось экономить деньги

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, как его клубу пришлось экономить деньги из-за введенных санкций.

Напомним, британское правительство выдало "Челси" специальную лицензию, чтобы платить зарплаты и играть матчи, когда активы владельца клуба Романа Абрамовича оказались заморожены.



Эта лицензия предусматривает жесткие ограничения касательно трат клуба на выезды, в результате чего игрокам пришлось попрощаться с комфортными путешествиями и поздними "чек-аутами" в отелях. Однако для Вернера это не стало проблемой.



"Например, когда мы играли матчи Лиги Чемпионов, наш багаж и вещи нужно было убрать из номеров к 11 утра, тогда как раньше багаж мог оставаться в номере, пока мы не съехали. Это все забавные мелочи. Здесь не о чем беспокоиться".



"Мы поняли, что больше не можем ездить на матчи на двух автобусах, нам пришлось немного ужаться, чтобы сэкономить деньги на определенных вещах, на которых прежде мы не привыкли экономить".



"Конечно, мы слышали много всего от прессы и медиа. Слышали, что происходит, кто будет новым владельцем и что случится, если мы не найдем нового владельца".



"Думаю, клуб проделал очень хорошую работу, максимально оградив нас от этого всего", — сообщил Вернер Daily Mirror.