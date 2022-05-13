"Ньюкасл" назначил саудовского директора

Мажед Аль-Сорур "Ньюкасл" объявил о назначении Мажеда Аль-Сорура на должность директора клуба.

Как следует из реестра Регистрационной палаты Великобритании, Аль-Сорур занял свой пост 12 мая.

Мажед является исполнительным директором Федерации гольфа Саудовской Аравии, а также заседает в совете директоров футбольного клуба "Аль-Насср" из Эр-Рияда.

Таким образом, Аль-Сорур, несколько раз замеченный на матчах "сорок" в этом сезоне, становится вторым саудитом в руководстве клуба с "Сент-Джеймс Парк" после неисполнительного президента Ясира Аль-Румайяна.

Напомним, что в октябре 2021 Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 80% акций "Ньюкасла". О крепнущих отношениях "сорок" с этой ближневосточной страной говорит и предполагаемая новая выездная форма, утечка которой случилась накануне.

Предполагаемая форма Ньюкасла


Метки Аль-Сорур, Ньюкасл, форма

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. charmk 13.05.2022 23:38 # charmk
    а причем тут тайгер вудс?

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  2. calvin-harris 13.05.2022 23:25 # calvin-harris
    Тайгер Вудс, завязывай, мы тебя узнали!

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