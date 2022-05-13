"Ньюкасл" назначил саудовского директора

"Ньюкасл" объявил о назначении Мажеда Аль-Сорура на должность директора клуба.

Как следует из реестра Регистрационной палаты Великобритании, Аль-Сорур занял свой пост 12 мая.



Мажед является исполнительным директором Федерации гольфа Саудовской Аравии, а также заседает в совете директоров футбольного клуба "Аль-Насср" из Эр-Рияда.



Таким образом, Аль-Сорур, несколько раз замеченный на матчах "сорок" в этом сезоне, становится вторым саудитом в руководстве клуба с "Сент-Джеймс Парк" после неисполнительного президента Ясира Аль-Румайяна.



Напомним, что в октябре 2021 Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 80% акций "Ньюкасла". О крепнущих отношениях "сорок" с этой ближневосточной страной говорит и предполагаемая новая выездная форма, утечка которой случилась накануне.



