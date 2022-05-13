Гвардиола ответил Эвра и Бербатову
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил бывшим игрокам "Манчестер Юнайтед" Патрису Эвра и Димитару Бербатову.
Анализируя вылет "Сити" со стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов от "Реала", Эвра обвинил команду Гвардиолы в недостатке лидерских качеств, а Бербатов заявил, что "горожане" повели себя как маленький клуб.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма Гвардиола решительно отверг эти предположения, а также припомнил, как его команда деклассировала "Юнайтед" в финалах Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах.
"В Премьер-Лиге мы играем с тем же характером, с которым упустили победу в Мадриде в заключительные две-три минуты".
"Я играл против этих бывших игроков вроде Бербатова, Кларенса Зеедорфа и Патриса Эвра. Что-то я не увидел у них характера, о котором они говорят, когда я крушил их, когда мы крушили "Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов".
"Это тот же характер. Или у тебя не может быть характера, когда ты пропускаешь два гола в течение одной минуты, при этом упустив два момента забить?"
"После этого мы забили 22 гола в четырех матчах, продемонстрировав невероятный характер", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
13.05.2022 22:00
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Последние комментарии:
Как ж горит от лч у шлюшки гандон
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22 гола они забили.. ахуеть какой характер проявили.. просто ахуеть..
может дайте уже этим бестрофейным куколдам без яиц кубок ЛЧ запасной.. тот что из фольги или картона крашеного - пусть пофоткаются
а пока
2
2 финала
0 ЛЧ
ННННН000000000ЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬ
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Ну ясно, решив ответить, Пеп уже проиграл
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КОРОЛЬ!!!
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