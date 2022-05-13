Гвардиола ответил Эвра и Бербатову

Патрис Эвра и Димитар Бербатов Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил бывшим игрокам "Манчестер Юнайтед" Патрису Эвра и Димитару Бербатову.

Анализируя вылет "Сити" со стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов от "Реала", Эвра обвинил команду Гвардиолы в недостатке лидерских качеств, а Бербатов заявил, что "горожане" повели себя как маленький клуб.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма Гвардиола решительно отверг эти предположения, а также припомнил, как его команда деклассировала "Юнайтед" в финалах Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах.

"В Премьер-Лиге мы играем с тем же характером, с которым упустили победу в Мадриде в заключительные две-три минуты".

"Я играл против этих бывших игроков вроде Бербатова, Кларенса Зеедорфа и Патриса Эвра. Что-то я не увидел у них характера, о котором они говорят, когда я крушил их, когда мы крушили "Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов".

"Это тот же характер. Или у тебя не может быть характера, когда ты пропускаешь два гола в течение одной минуты, при этом упустив два момента забить?"

"После этого мы забили 22 гола в четырех матчах, продемонстрировав невероятный характер", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Бербатов, Гвардиола, Манчестер Сити, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 13.05.2022 22:19 # chr1s8rown
    Как ж горит от лч у шлюшки гандон

    (ответить)

  2. frisby 13.05.2022 22:15 # frisby
    22 гола они забили.. ахуеть какой характер проявили.. просто ахуеть..
    может дайте уже этим бестрофейным куколдам без яиц кубок ЛЧ запасной.. тот что из фольги или картона крашеного - пусть пофоткаются
    а пока
    2
    2 финала
    0 ЛЧ
    ННННН000000000ЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬ

    (ответить)

  3. best-friend777 13.05.2022 22:13 # best-friend777
    Ну ясно, решив ответить, Пеп уже проиграл

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  4. true-manc 13.05.2022 22:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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