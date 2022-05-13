Гвардиола ответил Эвра и Бербатову

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил бывшим игрокам "Манчестер Юнайтед" Патрису Эвра и Димитару Бербатову.

Анализируя вылет "Сити" со стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов от "Реала", Эвра обвинил команду Гвардиолы в недостатке лидерских качеств, а Бербатов заявил, что "горожане" повели себя как маленький клуб.



В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма Гвардиола решительно отверг эти предположения, а также припомнил, как его команда деклассировала "Юнайтед" в финалах Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах.



"В Премьер-Лиге мы играем с тем же характером, с которым упустили победу в Мадриде в заключительные две-три минуты".



"Я играл против этих бывших игроков вроде Бербатова, Кларенса Зеедорфа и Патриса Эвра. Что-то я не увидел у них характера, о котором они говорят, когда я крушил их, когда мы крушили "Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов".



"Это тот же характер. Или у тебя не может быть характера, когда ты пропускаешь два гола в течение одной минуты, при этом упустив два момента забить?"



"После этого мы забили 22 гола в четырех матчах, продемонстрировав невероятный характер", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.