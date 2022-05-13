Тодд Бели встретился с Тухелем на базе "Челси"
Находящийся в процессе приобретения "Челси" Тодд Бели впервые посетил тренировочную базу клуба в Кобхэме.
Напомним, на прошлой неделе Бели согласовал покупку "Челси" за 4.25 млрд. фунтов, а также почтил своим присутствием матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" (2:2).
В данный момент эта сделка все еще ожидает одобрения со стороны британского правительства и Премьер-Лиги, однако американский бизнесмен уже вовсю изучает свои новые владения.
Прежде главный тренер "синих" Томас Тухель говорил, что ни встречался, ни разговаривал с Бели. Теперь это было исправлено.
Как сообщает Daily Mail, Бели посетил Кобхэм, где встретился не только с Тухелем, но и с наставницей женской команды "Челси" Эммой Хейс, чьи подопечные, как и мужская команда, тоже достигли финала Кубка Англии.
13.05.2022 21:00
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