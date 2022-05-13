Тухель надеется, что Ковачич сыграет в финале Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется, что его полузащитник Матео Ковачич все же сыграет в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

Напомним, Ковачич серьезно пострадал после подката вингера "Лидса" Даниэля Джеймса в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" (0:3) в минувшую среду.



После того матча Тухель заявил, что Матео потребуется "чудо", чтобы восстановиться к субботе, однако это чудо может случиться.



"Мы попытаемся привлечь его к тренировке сегодня, что удивляет само по себе. Матео хочет этого, и медицинский департамент дал зеленый свет, чтобы попытаться".



"Преимущество в том, что у него уже был надрыв сухожилия до этого инцидента, поэтому нового повреждения не случилось — только сильная боль. Лодыжка сильно опухла".



"Мы надеемся, что времени будет достаточно, и мы постараемся привлечь его к тренировке сегодня, а там станет видно", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Точно так же "синие" надеются, что успеет восстановиться и полузащитник Нголо Канте, пропустивший три последних матча с травмой неопределенного характера.