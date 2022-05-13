Пятеро номинированы на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Премьер-Лига объявила пятерку претендентов на звание лучшего тренера по итогам сезона 2021/22.

Естественно, фаворитами на эту престижную награду являются Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Гвардиола становился ее обладателем в прошлом сезоне, а также в 2017/18 и 2018/19. Клопп признавался лучшим тренером Премьер-Лиги в кампании 2019/20.

Их конкурентами выступают Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".

Также сегодня Премьер-Лига назвала номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2021/22: Трент Алексадер-Арнольд ("Ливерпуль"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер, Тайрик Митчелл (оба — "Кристал Пэлас"), Мейсон Маунт ("Челси"), Аарон Рамсдейл, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Деклан Райс ("Вест Хэм").


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 774

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 13.05.2022 19:17 # zaeba1l
    Томас Франк из "Брентфорда" - коуч года и команда года.

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  2. yamateh 13.05.2022 18:57 # yamateh
    Маунт лучший! Потом Галлахер. Это если судить объективно, без пристрастия к своему клубу.

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  3. jirrort 13.05.2022 18:44 # jirrort
    ТУХЕЛЯН с травмами,ковидами,санкциями,ноющими контрактниками,гнилыми интервьюхами игроков,с проблемами в семье занял 3 место, дошёл до финала обоих национальных кубков,чудом не вышел в полуфинал лч и даже не попал в число номинантов.ЯСНО, ПОНЯТНО!Ну да и хуй с ней,с этой наградой.Мы то знаем,что супер Томми лучший!

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  4. true-manc 13.05.2022 18:38 # true-manc
    Пеп номер 1
    Патрик номер 2

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  5. mixmaster 13.05.2022 18:05 # mixmaster
    Viera - top!

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  6. suddenly 13.05.2022 18:03 # suddenly
    Кто выиграет лигу тот и станет тренером года.

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