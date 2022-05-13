Пятеро номинированы на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Премьер-Лига объявила пятерку претендентов на звание лучшего тренера по итогам сезона 2021/22.

Естественно, фаворитами на эту престижную награду являются Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".



Гвардиола становился ее обладателем в прошлом сезоне, а также в 2017/18 и 2018/19. Клопп признавался лучшим тренером Премьер-Лиги в кампании 2019/20.



Их конкурентами выступают Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".



Также сегодня Премьер-Лига назвала номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2021/22: Трент Алексадер-Арнольд ("Ливерпуль"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер, Тайрик Митчелл (оба — "Кристал Пэлас"), Мейсон Маунт ("Челси"), Аарон Рамсдейл, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Деклан Райс ("Вест Хэм").