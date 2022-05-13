Пятеро номинированы на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2021/22
Премьер-Лига объявила пятерку претендентов на звание лучшего тренера по итогам сезона 2021/22.
Естественно, фаворитами на эту престижную награду являются Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Гвардиола становился ее обладателем в прошлом сезоне, а также в 2017/18 и 2018/19. Клопп признавался лучшим тренером Премьер-Лиги в кампании 2019/20.
Их конкурентами выступают Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".
Также сегодня Премьер-Лига назвала номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2021/22: Трент Алексадер-Арнольд ("Ливерпуль"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер, Тайрик Митчелл (оба — "Кристал Пэлас"), Мейсон Маунт ("Челси"), Аарон Рамсдейл, Букайо Сака (оба — "Арсенал"), Деклан Райс ("Вест Хэм").
13.05.2022 18:00
Просмотров: 774
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Томас Франк из "Брентфорда" - коуч года и команда года.
(ответить)
Маунт лучший! Потом Галлахер. Это если судить объективно, без пристрастия к своему клубу.
(ответить)
ТУХЕЛЯН с травмами,ковидами,санкциями,ноющими контрактниками,гнилыми интервьюхами игроков,с проблемами в семье занял 3 место, дошёл до финала обоих национальных кубков,чудом не вышел в полуфинал лч и даже не попал в число номинантов.ЯСНО, ПОНЯТНО!Ну да и хуй с ней,с этой наградой.Мы то знаем,что супер Томми лучший!
(ответить)
Пеп номер 1
Патрик номер 2
(ответить)
Viera - top!
(ответить)
Кто выиграет лигу тот и станет тренером года.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий