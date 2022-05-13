Агент Лукаку ждет, когда "Челси" обретет нового владельца
Агент нападающего Ромелу Лукаку заявил, что будущее его клиента поставлено на паузу до момента, пока "Челси" не обретет нового владельца.
В данный момент "Челси" все еще находится под санкциями, а потому не имеет даже технической возможности покупать или продавать игроков.
Когда Тодд Бели завершит покупку клуба со "Стэмфорд Бридж", агент Федерико Пасторелло будет готов обсудить неудачный сезон своего клиента и пути выхода из ситуации.
"Возвращение в Италию? У него в сердце есть определенный клуб и определенные фанаты, и он никогда этого не скрывал. Так же и с "Андерлехтом", где бы он хотел завершить свою карьеру".
"Но мы не можем думать о переговорах с кем-либо. "Челси" находится в процессе смены собственника, и мы не знаем новых владельцев. Говорить о начале переговоров с "Интером" или "Миланом" и не приходится. Нам нужно подождать".
"Учитывая стоимость трансфера, никто не ожидал такой ситуации", — сообщил Пасторелло La Repubblica.
13.05.2022 17:00
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