Восемь игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2021/22

Премьер-Лига огласила шорт-лист из восьми игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2021/22.

В числе номинантов значатся предыдущие обладатели этой награды Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Мохамед Салах из "Ливерпуля". Два ведущих клуба Премьер-Лиги делегировали еще по одному игроку — Жоау Канселу и Трента Александер-Арнольда.



Дополняют список Джаррод Боуэн из "Вест Хэма", Букайо Сака из "Арсенала", Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона". Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Садио Мане из "Ливерпуля" остались за бортом.



Победитель будет определен посредством сложения голосов болельщиков, капитанов 20 клубов дивизиона и комиссии экспертов.



Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лига признала лучшим защитника "Сити" Рубена Диаша.