Восемь игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2021/22
Премьер-Лига огласила шорт-лист из восьми игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2021/22.
В числе номинантов значатся предыдущие обладатели этой награды Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Мохамед Салах из "Ливерпуля". Два ведущих клуба Премьер-Лиги делегировали еще по одному игроку — Жоау Канселу и Трента Александер-Арнольда.
Дополняют список Джаррод Боуэн из "Вест Хэма", Букайо Сака из "Арсенала", Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона". Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Садио Мане из "Ливерпуля" остались за бортом.
Победитель будет определен посредством сложения голосов болельщиков, капитанов 20 клубов дивизиона и комиссии экспертов.
Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лига признала лучшим защитника "Сити" Рубена Диаша.
13.05.2022 16:00
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Будь я капитаном МС, то проголосовал бы за Салаха.
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Де Брюйне, потом Канселу
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Салах, Сон , Трент
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Определенно, Кевин лучший в этом сезоне.
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