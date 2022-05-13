Восемь игроков номинированы на звание лучшего в сезоне Премьер-Лиги 2021/22

Мохамед Салах и Кевин Де Брюйне Премьер-Лига огласила шорт-лист из восьми игроков, претендующих на звание лучшего по итогам сезона 2021/22.

В числе номинантов значатся предыдущие обладатели этой награды Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Мохамед Салах из "Ливерпуля". Два ведущих клуба Премьер-Лиги делегировали еще по одному игроку — Жоау Канселу и Трента Александер-Арнольда.

Дополняют список Джаррод Боуэн из "Вест Хэма", Букайо Сака из "Арсенала", Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона". Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Садио Мане из "Ливерпуля" остались за бортом.

Победитель будет определен посредством сложения голосов болельщиков, капитанов 20 клубов дивизиона и комиссии экспертов.

Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лига признала лучшим защитника "Сити" Рубена Диаша.


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 13.05.2022 16:10 # shakur
    Будь я капитаном МС, то проголосовал бы за Салаха.

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  2. true-manc 13.05.2022 16:05 # true-manc
    Де Брюйне, потом Канселу

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  3. vals1702 13.05.2022 16:04 # vals1702
    Салах, Сон , Трент

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  4. moneycity 13.05.2022 16:02 # moneycity
    Определенно, Кевин лучший в этом сезоне.

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