Светская хроника за пятницу

"Барселона" нашла замену Френки Де Йонгу в "Манчестер Сити". "Ньюкасл" сделает предложение по Доминику Калверт-Левину. Харри Магуайр женился в условиях секретности. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" придется выложить минимум 64 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. (Daily Express)



"Бавария" вступила в борьбу за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, которого также хотят "Ювентус", ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Сити". (Fichajes)



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус откажет зарубежным клубам, потому что хочет остаться в Премьер-Лиге. (The Sun)



"Барселона" постарается купить полузащитника "Сити" Бернарду Силву в случае расставания с Френки Де Йонгом, которого хочет "Юнайтед". (Mundo Deportivo)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг определится со своим будущим после матчей сборной Англии в июне. Несмотря на интерес "Арсенала" и "Тоттенхэма", англичанин ожидает отправиться в один из элитных клубов в случае своего расставания с "горожанами". (The Athletic)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик хочет перейти в "Лацио" к бывшему наставнику "синих" Маурицио Сарри. (Corriere dello Sport)



Нападающий Ромелу Лукаку не собирается уходить из "Челси" летом. (Give Me Sport)



"Челси" хочет оформить покупку защитника "Севильи" Жюля Кунде как можно скорее. (Give Me Sport)



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал зеленый свет на приобретение защитника "Абердин" Калвина Рэмси. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" сделает предложение о покупке нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина. (The Telegraph)



Украинский вингер Андрей Ярмоленко покинет "Вест Хэм" в конце сезона. (BBC)



"Вулверхэмптон" готов продать нападающего Рауля Хименеса за 15 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Астон Вилла" готовит предложение о покупке полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса. (Football Insider)



Главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард нацелился на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (Daily Mirror)



Другое



Место Эрика Тен Хага во главе "Аякса" займет Альфред Шредер из "Брюгге". (The Athletic)



Бывший капитан "Селтика" Скотт Браун был назван новым главным тренером "Флитвуда" из Лиги Один. (The Athletic)



"Сити" открыл статую в честь своей легенды Серхио Агуэро близ "Этихад". (Daily Mail)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр женился, пригласив на мероприятие только самых близких друзей и родственников. (Daily Mirror)