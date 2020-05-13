Тен Хаг рассказал о процессе своего назначения в МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о процессе своего назначения в клубе "Олд Траффорд".

Еще 21 апреля "Юнайтед" объявил о подписании трехлетнего контракта с Тен Хагом. Оформив чемпионство в Эредивизии с "Аяксом", теперь Эрик приступает к своей новой работе.



Голландский специалист чувствует, что берется за сложное испытание, но в то же время ему не терпится вернуть "Юнайтед" былую славу.



"Мне известно, что "Юнайтед" следовал очень выверенной процедуре. Скаутская работа, анализ данных, интервью с людьми, которые со мной поработали — все это они проделали. Затем мы провели ряд собеседований".



"Они не торопили события, как и я. У меня было ощущение, что это сложный, но великолепный вызов. Это "Юнайтед", это возможность строить и побеждать. "Манчестер Юнайтед" — такое большое имя в истории футбола".



"Они неспроста называют "Олд Траффорд" "Театром мечты". Это клуб с особым очарованием в масштабах мирового футбола. Каждый знает их историю. История впечатляет, но я также изучил настоящее и возможности на будущее", — цитирует Тен Хага ESPN.