Гвардиола объявил, когда может заключить новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может заключить новый контракт не раньше конца следующего сезона.

В конце апреля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подписал со своим клубом новый контракт до 2026 года, и теперь от его конкурента номер один в лице Гвардиолы ждут ответного шага.



Однако каталонец не хочет спешить и собирается дождаться лета 2023, когда истечет его действующее соглашение.



"Если я и продлю свой контракт, это произойдет в конце следующего сезона. Не раньше. Речь идет о многих годах, поэтому я должен посмотреть, каково будет нам с командой вместе. Я бы мог знать и сказать, что останусь еще на 10 лет, но для этого должно быть подходящее время".



"Ни в этом сезоне, ни во время следующего сезона время не будет подходящим", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.