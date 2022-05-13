Гвардиола объявил, когда может заключить новый контракт
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может заключить новый контракт не раньше конца следующего сезона.
В конце апреля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подписал со своим клубом новый контракт до 2026 года, и теперь от его конкурента номер один в лице Гвардиолы ждут ответного шага.
Однако каталонец не хочет спешить и собирается дождаться лета 2023, когда истечет его действующее соглашение.
"Если я и продлю свой контракт, это произойдет в конце следующего сезона. Не раньше. Речь идет о многих годах, поэтому я должен посмотреть, каково будет нам с командой вместе. Я бы мог знать и сказать, что останусь еще на 10 лет, но для этого должно быть подходящее время".
"Ни в этом сезоне, ни во время следующего сезона время не будет подходящим", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
13.05.2022 11:00
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дадут еще 2 лярда - останется отмывать бабло . Инфа 100ка
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Тень Клоппа и главный европейский лох в мире - ПЕПЕ ЧЛЕНИОЛА! Уххехахаххахахаа
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