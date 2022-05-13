Деклан Райс. Элитный опорник для МЮ?

Деклан Райс сейчас — самый ценный актив крепкого середняка с амбициями "Вест Хэма". Списанный "Челси" опорный полузащитник вышел на новый уровень в этом сезоне и готов сделать следующий шаг в своей карьере. Сам Деклан предпочитает вернуться в "Челси", но с высокой вероятностью летом отправится в "Манчестер Юнайтед", где с ходу может стать ключевым игроком.

"Вест Хэм" в этом сезоне демонстрировал стабильность — команда Дэвида Мойеса близка к тому, чтобы второй год кряду финишировать в "еврозоне". А хорошим результатам в чемпионате не помешала достаточно успешная кампания в Лиге Европы. "Вест Хэму" чуть не хватило удачи и опыта, чтобы пройти "Айнтрахт" в полуфинале, но "молотки" порадовали своих болельщиков рядом крутых выездов и победой над королевой турнира "Севильей".



Одним из лучших в составе "Вест Хэма" в этом сезоне был опорный полузащитник Деклан Райс. Одна и та же фраза регулярно звучала в подкастах и радиопрограммах всякий раз, когда эксперты обсуждали "Вест Хэм". Разговор так или иначе сводился к Райсу, и кто-то говорил: "Я знал, что он хорош, но не осознавал, что настолько!"



Сейчас уже никто не сомневается в том, что основной опорник сборной Англии готов к новому вызову и переходу в клуб из Лиги Чемпионов. Раньше некоторые эксперты говорили что-то в духе "давайте посмотрим на него на дистанции", но этот сезон рассеял все сомнения — Райс был очень стабильным, надежным и современным диспетчером, который во многом и позволил обрести стабильность и всему "Вест Хэму".



Конечно, у кого-то еще могут оставаться сомнения в том, способен ли Райс быть таким же эффективным и системообразующим игроком в топ-клубе, но нет сомнений, что в скором времени мы узнаем ответ на этот вопрос. Пока же стоит отметить, что у него есть все качества, необходимые современному опорному полузащитнику: прогрессирующие технические возможности, тактическая выучка, физическая мощь и способность не только разрушать, но и направлять атаки, гарантироваться быстрый переход мяча из оборонительной фазы в атакующую.



Райса всегда считали в первую очередь качественным разрушителем. И хотя его статистика отборов и перехватов превосходна, это стереотипное его восприятие больше связано с английскими телосложением и паспортом, а также тем, что он играет в команде, которую тренирует Дэвид Мойес. На самом деле Райс — гораздо больше, чем просто разрушитель, хотя эти классические его качества и нельзя упускать из виду.



Немногие полузащитники обладают его позиционной осведомленностью и предусмотрительностью, которая позволяет выигрывать единоборства из категории "50/50" и отбирать мяч у соперников в насыщенных участках поля.



Он занимает четвертое место в Премьер-Лиге (и второе — среди полузащитников) по сумме подкатов и перехватов в этом сезоне (154), однако многие его действия в защите не учтены в статистике. То, как он подметает потерянные мячи и блокирует проходы, препятствуя выполнению пасов через середину поля — не учтено.



Но у Райса есть гораздо больше в его игре, чем все это. Он обладает редким качеством создания импульса для атаки из середины поля. Фабиньо и Родри — лидеры в этой области в Премьер-Лиге, архетипы нового бренда элитного "шестого номера", которые очень качественно умеют перебрасывать мяч вперед, когда это необходимо. Все это — вертикальные, разрезающие линии передачи, а также получение мяча и передача его партнеру под сильным давлением и прессингом соперника. Такие игроки умеют начинать атаку в момент, когда еще несколько секунд назад мяч шел в другом направлении, часто — одним движением.



Это разница между хорошим опорным полузащитником и по-настоящему элитным, и он никогда не была более важной, чем в 2022 году. Премьер-Лига — это о быстрых переходах, как в обороне, так и в атаке. В эпоху хорошо организованных и плотно сжатых блоков пространство находится в основном тогда, когда мяч быстро переводится в свободные зоны и игроки могут мчаться вперед.



Следовательно, иметь такого игрока, как Райс, который умеет перехватывать мяч, использовать свою физическую силу, чтобы контролировать его и сдерживать контрпрессинг, и понимание игры, чтобы быстро отдать пас атакующему игроку, бесценно для высокооктанового футбола в Англии.



Нельзя недооценивать, насколько редким и особенным талантом обладает Райс, и тот факт, что он, наверное, единственный игрок такого плана и уровня мастерства в Премьер-Лиге, не играющий пока что в большом клубе. Очевидно, что, имея Родри и Фабиньо, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" прямо сейчас не нуждаются в таком игроке, как Райс, который, к тому же будет стоить целое состояние даже по меркам не бедных клубов Англии. А вот "Манчестер Юнайтед" такой игрок, безусловно, нужен, и тому футболу, который способен поставить на "Олд Траффорд" Эрик Тен Хаг, он подойдет идеально.



Что характерно, Райс занимает третье место по общей дальности передач в Премьер-Лиге среди полузащитников (34,187 метров), уступая только Родри и Пьер-Эмилю Хейбьергу из "Тоттенхэма". Райс также является блестящим дриблером, регулярно отправляясь в рейды к воротам соперника с мячом в ногах. Опять же, это жизненно важные навыки для современного шестого номера, которые должен по достоинству оценить Тен Хаг.



Еще немного статистических данных, в которых хорош Райс. В этом сезоне он занимает девятое место в Премьер-Лиге по общему количеству проходов с мячом (1,575) и четвертое по прогрессивной дистанции (6,315 м), которая измеряет движение игрока вперед при ведении мяча. Все трое, кто выше него — защитники, которым намного проще двигать мяч вперед, находясь у своих ворот.



В совокупности мы имеем элитного диспетчера с первоклассной способностью пасовать, продвигать мяч и классическими талантами опорника. Его показатели по проходам с мячом, обводкам и передачам улучшаются из года в год, а в этом сезоне Райс установил личные рекорды по большинству статистических показателей — при том, что чемпионат еще не завершен, а играл он в этом сезоне с дополнительной "европейской" нагрузкой.



Основные претенденты на Райса находятся в Англии, но все же его выступления в Лиге Европы и игра в сборной Англии на Евро-2020 привлекают к нему внимание и европейских грандов. Тому же "Реалу" необходимо обновление центра поля, да и "Бавария" может быть заинтересована в англичанине, но сам Деклан с радостью бы вернулся в "Челси", где играет его лучший друг Мейсон Маунт. Кроме того, он является воспитанником академии "синих" и их болельщиком, ошибочно отсеянным тренерами в 14-летнем возрасте.



"Вест Хэм", если и готов расстаться с Райсом, то только за очень большие деньги, а положение "Челси" сейчас не располагает к тому, чтобы подписывать таких игроков этим летом. К тому же "синим" необходимо усиливать центр обороны, теряющий Рюдигера и Кристенсена, и именно защитники будут летним приоритетом "синих".



"Вест Хэм", по слухам, сделал предложение Райсу о новом контракте на восемь (!) лет с зарплатой 200 тысяч фунтов с возрастающей шкалой — вплоть до 400 тысяч фунтов в неделю. Вероятно, такую же зарплату ему может предложить и "Манчестер Юнайтед", но с учетом того, что "дьяволам" понадобится еще и отдать около 150 миллионов фунтов "Вест Хэму", покупка Райса может оказаться непростым делом даже для одного из самых богатых клубов мира.



Впрочем, нет сомнений, что Райс уже сейчас является элитным игроком, основным опорником сборной Англии, и в свои 23 года он способен стать в будущем еще сильнее. Насколько надолго он задержится в "Вест Хэме", узнаем скоро, но в том, что рано или поздно он будет в клубе из Лиги Чемпионов, сомнений нет.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru