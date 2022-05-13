Тен Хаг обсудил трансферные планы "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг провел деловую встречу со спортивным директором "красных дьяволов" Джоном Мерто.

В минувшую среду "Аякс" Тен Хага оформил чемпионство в Эредивизии, однако Эрик не стал долго праздновать и уже на следующий день встретился с Мерто в Амстердаме, сообщает Sky Sports.



По слухам, на этой встрече также присутствовали Стив Макларен и Митчелл Ван дер Гааг, которые, как ожидается, вскоре будут подтверждены в качестве помощников Эрика на "Олд Траффорд".



Предполагается, что коллеги обсуждали трансферные планы и стратегию "Юнайтед" на ближайшее окно. Со своей стороны Тен Хаг рекомендовал клубу приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.