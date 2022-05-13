"Арсенал" сделал стартовое предложение по Жезусу

Габриэль Жезус "Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса в размере 50 миллионов евро (42.6 млн. фунтов).

На текущей неделе "Сити" согласовал приобретение бомбардира дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. В свете этой новости Жезус попросил свой клуб отпустить его в "Арсенал".

"Канониры" в свою очередь выдвинули предложение по Габриэлю. Об этом впервые сообщило бразильское издание UOL, и Goal подтверждает эту информацию.

И хотя "Сити" оценивает Жезуса в 60 млн. евро (51 млн. фунтов), можно говорить, что сделка близка и, вероятно, будет заключена по окончании сезона Премьер-Лиги 22 мая.

Добавим, что Жезус прекрасно знаком как с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, так и с техническим директором "канониров" Эду. С первым он поработал в "Сити", со вторым — в сборной Бразилии, поэтому процесс переговоров лондонского клуба с 25-летним нападающим был гладким.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 13.05.2022 08:34 # slash-lfc
    Продать Жезуса за 42.6, пффф, КОРОЛИ!!!

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  2. wearechelsea 13.05.2022 08:28 # wearechelsea
    Не успел перейти к гуннерастам, а уже сует в рот что попало

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  3. hammersmith 13.05.2022 08:10 # hammersmith
    пхахаха михайла)

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