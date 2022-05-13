"Арсенал" сделал стартовое предложение по Жезусу

"Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса в размере 50 миллионов евро (42.6 млн. фунтов).

На текущей неделе "Сити" согласовал приобретение бомбардира дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. В свете этой новости Жезус попросил свой клуб отпустить его в "Арсенал".



"Канониры" в свою очередь выдвинули предложение по Габриэлю. Об этом впервые сообщило бразильское издание UOL, и Goal подтверждает эту информацию.



И хотя "Сити" оценивает Жезуса в 60 млн. евро (51 млн. фунтов), можно говорить, что сделка близка и, вероятно, будет заключена по окончании сезона Премьер-Лиги 22 мая.



Добавим, что Жезус прекрасно знаком как с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, так и с техническим директором "канониров" Эду. С первым он поработал в "Сити", со вторым — в сборной Бразилии, поэтому процесс переговоров лондонского клуба с 25-летним нападающим был гладким.