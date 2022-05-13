Конте: "Артета слишком много жалуется"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его коллега Микель Артета слишком много жалуется.
Поле поражения 3:0 в дерби Северного Лондона в четверг вечером Артета был чрезвычайно недоволен судейством Полом Тирни, заявив, что рефери "испортил красивый матч".
Конте отмечает, что Артета ведет себя подобным образом не впервые. Взирая на это с высоты своих достижений, Антонио советует коллеге избавиться от этой дурной привычки.
"Он очень хороший тренер, он может стать важным тренером в будущем. Но за шесть месяцев здесь я наслушался его жалоб".
"Он только делает первые шаги в своей профессии, и я могу слышать, что он много жалуется. Думаю, ему нужно больше сосредоточиться на своей команде вместо того, чтобы жаловаться. Думаю, он должен стать спокойнее, стараясь делать свою работу, потому что он очень хорош. Но когда тренер много жалуется, это нехорошо".
"На мой взгляд, красная карточка была явной. Не забывайте, что против "Ливерпуля" я ничего не сказал по поводу Фабиньо (избежавшего красной карточки за грубую игру против Сона). Если бы я хотел жаловаться, я бы мог каждую неделю говорить о рефери, судейских решениях, отложенных матчах".
"Если вы вспомните, он (Артета) жаловался и по поводу переноса матча. В то время я сказал, что это нехорошо с его стороны, потому что "Арсенал" должен быть рад переносу матча под предлогом ковида, хотя только один их игрок был болен ковидом. Я не забыл это", — цитирует Конте Sky Sports.
13.05.2022 07:00
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Последние комментарии:
Ты такой же нытик - петух. Ухехехе
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Конте жалуется на поведение других тренеров ..даже матч с Ливерпулем привел ..ну и нытик ..лучше бы оды судьям пел, которые сделали половину работы за его команду
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Потому что он сестрица жрицы пепа
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если не ошибаюсь, то "жалуется" это когда судья отсудил чуть не идеально, а тренер ноет, что засудили. а когда и пеналь левый и красная весьма спорная, то это не "жалуется", это по делу говорит.
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Нейтралитет, но за кой первая жёлтая? Прихватил возле бровки- обычный фол, в любом матче таких с десяток. Вторая - по делу. А пенка- комментаторы на бт5 после трех повторов не поняли за что и кто нарушил, я тоже не понял. Сон прогнал....
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Как же его бомбит. Испанец просто дал ему жеппу понюхать в таблице.
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Вуахаха унизил гейгуннеров на поле и в интервью.
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также как и клеп
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Контекс сначала унизил на поле, а теперь вне поля еще и ссыт,
вот это я понимаю НА КЛАССЕ
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Как же топово Дон Великий Антонио Конте обоссал маленькую гейгуннерскую девочку Артетку, все разложил по полочкам. Гейгуннеры, как обычно, под шконкой.
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