Артета: "Если скажу, что думаю, меня дисквалифицируют на шесть месяцев"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пожаловался на судейство Пола Тирни после поражения 3:0 от "Тоттенхэма".

В четверг вечером "канониры" были разгромлены своими соседями по Северному Лондону, причем две трети матча играли вдесятером ввиду удаления Роба Холдинга.



Еще одним поводом для недовольства Артеты, помимо удаления, стало назначение пенальти за совершенный Седриком Соарешем фол. После финального свистка Микелю было тяжело сдержать себя, и он лишь ограничился фразой о том, что Тирни "испортил" дерби.



"Если я скажу, что думаю, меня дисквалифицируют на шесть месяцев. Я не умею лгать, поэтому я предпочту не говорить, что думаю. Я не могу сказать, что думаю".



"Я бы хотел, чтобы рефери вышел и перед камерой объяснил свои решения. Жаль, что такой красивый матч был испорчен".



"Я не недоволен своими игроками. Я горжусь своими игроками".



"Удаление Холдинга? Было принято решение, которое нам не изменить. Как и положено в футболе, это решает рефери", — цитирует Артету Sky Sports.