У Холанда будет пункт об отступных в "Сити"

Согласованный между нападающим Эрлингом Холандом и "Манчестер Сити" пятилетний контракт предусматривает опцию выкупа.

На текущей неделе "Сити" объявил о приобретении Холанда у дортмундской "Боруссии" за отступные в 51 миллион фунтов.



В свое время пункт об отступных был требованием Холанда при переезде в Дортмунд из "Ред Булл". Аналогичный пункт будет у Эрлинга и в "Сити".



Согласно информации в немецкой прессе, Холанда можно будет выкупить у "горожан" за 150 млн. евро (127.6 млн. фунтов), однако The Telegraph утверждает, что на самом деле речь идет о гораздо более внушительной сумме — в диапазоне от 150 до 200 млн. евро (127.6-170.2 млн. фунтов).



На "Этихад" совершенно спокойно отнеслись к желанию Холанда остаться хозяином своей судьбы — если 21-летний норвежец и уйдет когда-нибудь, то принесет "Сити" огромную прибыль.