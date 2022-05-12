Райс отклонил предложение "Вест Хэма" о восьмилетнем контракте

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс отклонил впечатляющее предложение своего клуба о новом восьмилетнем контракте стоимостью 83 миллиона фунтов.

Sky Sports может подтвердить появившуюся на днях информацию, что "Вест Хэм" предложил Райсу продлить свое пребывание в клубе сразу до 2030 года с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Однако Деклан, в услугах которого заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед", отказался стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Вест Хэма" и открыт к смене клуба грядущим летом.



"Молотобойцы" не планируют возобновлять переговоры с Райсом до лета, как и не планируют продавать 23-летнего игрока сборной Англии в ближайшее трансферное окно.



Даже если Райс не согласится на новую сделку, "Вест Хэм" будет готов обсудить продажу своего ведущего игрока только летом 2023, когда у Деклана останется один год по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Нельзя исключать, что "молотобойцы" еще смягчат свою позицию, если насчет Райса, которого главный тренер лондонцев Дэвид Мойес оценил в 150 млн. фунтов, поступят конкретные предложения.