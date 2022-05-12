"Астон Вилла" объявила о покупке Коутиньо
"Астон Вилла" официально выкупила плеймейкера Филиппе Коутиньо у "Барселоны". Сделка оценивается примерно в 17 миллионов фунтов.
Коутиньо прибыл на "Вилла Парк" только в январе на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Бирмингемский клуб с самого начала получил опцию выкупа Филиппе.
Однако в результате переговоров "Вилле" удалось снизить цену за Коутиньо до обозначенных 17 млн. фунтов — "Барселона" пошла на уступки, потому что отчаянно хотела убрать 29-летнего бразильца из своей зарплатной ведомости.
Таким образом, экс-игрок "Ливерпуля", забивший четыре гола и отдавший три результативных передачи за "Виллу", заключил с бирмингемцами контракт до 2026 года.
"Это великолепное приобретение для "Астон Вилы". Фил является моделью профессионала, и его влияние на коллектив с момента своего перехода в январе было очень заметным".
"Учитывая свое поведение на поле и за его пределами, он является примером для подражания нашим молодым игрокам, которым его опыт может только пойти на пользу".
"Невероятно трудиться в клубе, который ведет свои дела так решительно и четко", — сообщил главный тренер "вилланов" Стивен Джеррард.
12.05.2022 22:00
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