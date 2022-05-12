Шмейхель может покинуть "Лестер" летом
Голкипер Каспер Шмейхель может покинуть "Лестер" грядущим летом.
Не сумев квалифицироваться хотя бы в Лигу Конференций, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс планирует кардинально обновить облик своей команды летом, а Шмейхель в свою очередь хочет играть в еврокубках.
Сейчас у Каспера остается один год по контракту, и talkSPORT ожидает, что 35-летний датчанин обсудит свое будущее с боссами "лис" после окончания сезона.
Утверждается, что Шмейхель открыт к переходу в зарубежный клуб, но может и остаться в Премьер-Лиге, где его хочет заполучить "Ньюкасл".
"Сороки" не могут предложить Шмейхелю еврокубки, но готовы поманить большими амбициями.
12.05.2022 20:00
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