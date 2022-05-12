Шмейхель может покинуть "Лестер" летом

Голкипер Каспер Шмейхель может покинуть "Лестер" грядущим летом.

Не сумев квалифицироваться хотя бы в Лигу Конференций, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс планирует кардинально обновить облик своей команды летом, а Шмейхель в свою очередь хочет играть в еврокубках.



Сейчас у Каспера остается один год по контракту, и talkSPORT ожидает, что 35-летний датчанин обсудит свое будущее с боссами "лис" после окончания сезона.



Утверждается, что Шмейхель открыт к переходу в зарубежный клуб, но может и остаться в Премьер-Лиге, где его хочет заполучить "Ньюкасл".



"Сороки" не могут предложить Шмейхелю еврокубки, но готовы поманить большими амбициями.