Лэмпард пообещал отблагодарить Маунта

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард пообещал отблагодарить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, который невольно оказал услугу "ирискам".

Накануне Маунт отметился победным голом в матче против "Лидса" (0:3), отличившись уж на четвертой минуте. Этот результат оказался на руку "Эвертону", ведь "Лидс" — прямой конкурент "ирисок" в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



Лэмпард благодарен Мейсону и даже собирается написать сообщение своему бывшему подопечному по "Челси" и "Дерби".



"Этот результат нам помог. Позже я отправлю Мейсону сообщение с благодарностью. Ты не контролируешь такого рода вещи, но Мейсон великолепный игрок, и я рад, что он демонстрирует такую результативность, потому что он игрок такого высокого уровня, и цифры это подтверждают".



"Это великолепно для него, и "Челси" оказал нам услугу с помощью этого результата, однако мы должны рассчитывать на свои силы", — сообщил Лэмпард beIN Sports.