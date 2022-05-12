Лэмпард пообещал отблагодарить Маунта

Фрэнк Лэмпард и Мейсон Маунт Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард пообещал отблагодарить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, который невольно оказал услугу "ирискам".

Накануне Маунт отметился победным голом в матче против "Лидса" (0:3), отличившись уж на четвертой минуте. Этот результат оказался на руку "Эвертону", ведь "Лидс" — прямой конкурент "ирисок" в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

Лэмпард благодарен Мейсону и даже собирается написать сообщение своему бывшему подопечному по "Челси" и "Дерби".

"Этот результат нам помог. Позже я отправлю Мейсону сообщение с благодарностью. Ты не контролируешь такого рода вещи, но Мейсон великолепный игрок, и я рад, что он демонстрирует такую результативность, потому что он игрок такого высокого уровня, и цифры это подтверждают".

"Это великолепно для него, и "Челси" оказал нам услугу с помощью этого результата, однако мы должны рассчитывать на свои силы", — сообщил Лэмпард beIN Sports.


Метки Лэмпард, Маунт, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 19:00

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  1. raka-eve 12.05.2022 19:23 # raka-eve
    ты пиздюк давай команду на оставшиеся игры настраивай а не хуйню неси. такую вату с шершнями скатали

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