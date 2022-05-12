МЮ может предложить 75 млн. фунтов за Де Йонга

Эрик Тен Хаг и Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Истекающие контракты Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты подталкивают "Юнайтед" к приглашению сразу двух полузащитников летом, и в качестве своей идеальной цели новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг определил Де Йонга.

По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже установил контакт с "Барселоной" и вскоре может выдвинуть свое предложение по 25-летнему голландцу в размере около 75 миллионов фунтов.

Тен Хаг прекрасно знаком с Де Йонгом по двум сезонам совместной работы в "Аяксе", который в 2019 году выручил 65 млн. фунтов с продажи Френки в каталонский клуб.

Согласование этого трансфера не выглядит простым, потому что Де Йонг счастлив на "Ноу Камп" и имеет контракт до 2026 года, однако собственные финансовые проблемы и стремительный прогресс доморощенных Педри с Гави могут подтолкнуть "Барселону" к продаже Френки.

Отметим, что агентом Де Йонга выступает Али Дурсун, который в январе помог Донни Ван де Беку, другому своему клиенту, отправиться из "Юнайтед" в "Эвертон" на правах аренды.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 18:00

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  1. true-manc 12.05.2022 18:28 # true-manc
    В маню не то что Де Йонг, там Мбаппе не заиграет и станет овощем - кладбище талантов. Если Де Йонг не тупой, то должен стороной обходить старый трахфорд.

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