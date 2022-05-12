МЮ может предложить 75 млн. фунтов за Де Йонга

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Истекающие контракты Поля Погба, Неманьи Матича и Хуана Маты подталкивают "Юнайтед" к приглашению сразу двух полузащитников летом, и в качестве своей идеальной цели новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг определил Де Йонга.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже установил контакт с "Барселоной" и вскоре может выдвинуть свое предложение по 25-летнему голландцу в размере около 75 миллионов фунтов.



Тен Хаг прекрасно знаком с Де Йонгом по двум сезонам совместной работы в "Аяксе", который в 2019 году выручил 65 млн. фунтов с продажи Френки в каталонский клуб.



Согласование этого трансфера не выглядит простым, потому что Де Йонг счастлив на "Ноу Камп" и имеет контракт до 2026 года, однако собственные финансовые проблемы и стремительный прогресс доморощенных Педри с Гави могут подтолкнуть "Барселону" к продаже Френки.



Отметим, что агентом Де Йонга выступает Али Дурсун, который в январе помог Донни Ван де Беку, другому своему клиенту, отправиться из "Юнайтед" в "Эвертон" на правах аренды.