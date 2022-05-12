"Вилла" согласовала выкуп Коутиньо

"Астон Вилла" договорилась о выкупе плеймейкера Филиппе Коутиньо у "Барселоны" за 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов).

Вторую половину этого сезона Коутиньо проводит на "Вилла Парк" на правах аренды. Филиппе не забивает и не ассистирует уже более двух месяцев, однако это не поколебало желание бирмингемского клуба сохранить игрока сборной Бразилии.



В результате переговоров "Барселона" согласилась отпустить Коутиньо в "Виллу" насовсем, причем компенсация составит 17.2 млн. фунтов — почти в два раза меньше, нежели было предусмотрено опцией выкупа по арендному соглашению.



Как сообщает The Guardian, сам Филиппе уж дал свое согласие остаться в "Вилле", и ключом к этому стали его отношения с главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом.



Добавим, 29-летний бразилец забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 16 матчах за "Виллу".