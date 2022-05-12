Роналду и Джексон — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Майк Джексон из "Бернли" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

37-летний Роналду ударно провел апрель, сделав хет-трик против "Норвича" и по разу огорчив "Арсенал" с "Челси".



Примечательно, что гол против "Арсенала" в проигранном "красными дьяволами" матче (3:1) стал 100-м в карьере Криштиану в рамках Премьер-Лиги.



Роналду признается Игроком Месяца уже в шестой раз в своей карьере, что является рекордом (столько же наград у Харри Кейна и Серхио Агуэро).



Помимо португальца, на звание Игрока Месяца в прошлом месяце также претендовали Натан Коллинс, Кевин Де Брюйне, Бруно Гимараэс, Габриэль Жезус, Сон Хен Мин, Тиаго Алькантара и Леандро Троссард.



Лучшим же тренером, как уже было сказано, стал 48-летний Джексон, который подхватил управление первой командой "Бернли" после увольнения Шона Дайча.



При Джексоне "бордовые" сыграли вничью с "Вест Хэмом" (1:1), после чего победили "Саутгемптон" (2:0), "Вулверхэмптон" (1:0) и "Уотфорд" (1:2), совершив большой рывок к выживанию в Премьер-Лиге.



Конкурентами Майка, который до этого периода тренировал команду U-23 "Бернли", в борьбе за награду были Томас Франк, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.