Конте: "Этот сезон — огромный успех для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте совершенно не считает этот сезон провальным для своей команды.

Забуксовав в первой половине сезона, только после назначения Конте "Тоттенхэм" смог выправить результаты и включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Конте, это уже "огромный успех", что "Тоттенхэм" до сих пор претендует на путевку в Лигу Чемпионов.



"Думаю, в момент моего прихода мало кто из людей мог представить, что "Тоттенхэм" сможет побороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Но благодаря огромным стараниям моих игроков мы оказались в положении, которое нам это позволяет".



"Когда я пришел, эта команда была девятой. Я не думаю, что клуб претендовал на место в Лиге Чемпионов — возможно, в Лиге Конференций или Лиге Европы, но все мы знаем, что в Англии нет простых матчей, и завершить сезон на хорошем месте не бывает легко".



"Здесь много других команд... "Манчестер Юнайтед" завершил прошлый сезон на втором месте, затем добавив игроков вроде Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана. Они могут финишировать шестыми или седьмыми, и вы еще говорите, что "Тоттенхэм" провалил сезон?"



"Думаю, этот сезон — огромный успех, особенно учитывая созданные между игроками отношения и достигнутое нами за мое время здесь. Однако дело еще не сделано, нам нужно закончить начатое", — сообщил Конте Sky Sports.