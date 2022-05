Светская хроника за четверг

Френки Де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" готов побороться за Орельена Тчуамени. "Тоттенхэм" хочет трех игроков "Эвертона". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг с вероятностью в 95 процентов перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Gerard Romero)



Новый наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет купить левого защитника "Штутгарта" Борну Сосу. (Kicker)



"Реал" сохраняет надежду заполучить полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Sport)



"Ювентус" готов предложить Погба контракт с зарплатой в 160,000 фунтов в неделю и внушительным бонусом за переход. (Daily Mirror)



А вот ПСЖ не спешит делать свое предложение Погба. (RMC Sport)



"Юнайтед" придется заплатить 85.5 млн. фунтов, чтобы заполучить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Calciomercato)



"Юнайтед" не получит полузащитников Деклана Райса, Джуда Беллингема, Калвина Филлипса и Сергея Милинкович-Савича. (Daily Star)



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Юнайтед" Аароне Ван-Биссаке. (Todo Fichajes)



"Манчестер Сити" может составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Челси" в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. (Daily Mirror)



"Сити" лидирует в борьбе за полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша. (A Bola)



"Челси" следит за защитником "Барселоны" Сержиньо Дестом. (Sport)



"Тоттенхэм" заинтересован в трех игроках "Эвертона": Бене Годфри, Ришарлисоне и Энтони Гордоне. (The Telegraph)



Также "Тоттенхэм" хочет полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса. (GiveMeSport)



Шесть клубов Премьер-Лиги хотят заполучить нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа свободным агентом. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" заблокирует продажу полузащитника Деклана Райса летом. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон" рассматривает полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью на замену ветерану Жоау Моутиньо. (Jornal de Noticias)



"Саутгемптон" обдумывает покупку польского голкипера "Фиорентины" Бартоломея Драговски. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" по-прежнему хочет выкупить полузащитника Конора Галлахера у "Челси". (talkSPOR)



Другое



"Юнайтед" впервые с 2011 года завоевал молодежный Кубок Англии, победив в финале сверстников из "Ноттингем Форест" со счетом 3:1. (The Guardian)



Карна Сульшер, дочь бывшего главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, решила покинуть Манчестер и вернуться в Норвегию. (Daily Mail)



Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург предложил сократить время футбольного матча до 60 минут и останавливать таймер во время пауз, как в хоккее. (Daily Mail)