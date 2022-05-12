Каррагер: "Холанд не гарантирует "Сити" успех"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что нападающий Эрлинг Холанд не станет гарантией успеха для "Манчестер Сити".

На текущей неделе "Сити" объявил о покупке Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Каррагер рад не только за "горожан", но и за всю Премьер-Лигу, однако у Джейми есть некоторые сомнения насчет того, как норвежский бомбардир впишется в команду Хосепа Гвардиолы.



"Это блестящее приобретение — не только для "Манчестер Сити", но и для Премьер-Лиги. Думаю, всем нам интересно, как он справится. Есть ощущение, что он и Мбаппе — те две следующие суперзвезды, которые затмят Месси и Роналду. Ты просто рад, что он направляется в Премьер-Лигу".



"Гораздо чаще такие игроки уходят в "Реал" или "Барселону", но сейчас ты можешь чувствовать, что Премьер-Лига — сильнейшая лига. Вы видели, как хорошо наши клубы выступают в Лиге Чемпионов".



"Он будет забивать голы — ради этого его и приглашают. Конечно, будет, но это не гарантирует, что "Сити" непременно выиграет что-либо. Им нужно будет интегрировать его в свою команду. Это означает, что "Сити" пожертвует одним креативным игроком, который помогает им держать мяч".



"Есть много вопросов, в том числе у меня. Мы будем анализировать его игру в "Сити" и смотреть, как он впишется в команду. Несколько лет назад они обладали нападающим мирового уровня в лице Серхио Агуэро, а теперь у них появился другой такой", — сообщил Каррагер в эфире.