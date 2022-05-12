Майкл Кэррик может возглавить "Линкольн"

Майкл Кэррик претендует на должность главного тренера "Линкольн Сити" из Лиги Один.

Поработав ассистентом у Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", а также проведя три матча в качестве временного наставника "красных дьяволов" ранее в этом сезоне, сейчас Кэррик находится в поисках своей первой самостоятельной работы на тренерском поприще.



Соответствующую возможность 40-летнему англичанину, отказавшемуся работать с Ральфом Рангником в "Юнайтед", может предоставить "Линкольн".



"Линкольн", завершивший этот сезон на 17-м месте в Лиге Один, находится в поисках нового рулевого после расставания с Майклом Эпплтоном в конце апреля.



Добавим, что именно в Лиге Один сейчас трудится Киран Маккенна, тренируя "Ипсвич". Как и Кэррик, он был помощником Сульшера.