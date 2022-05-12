Де Брюйне: "Должен был забивать пять"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что он должен был делать пента-трик против "Вулверхэмптона".

Накануне вечером Де Брюйне отметился покером на "Молинью", благодаря чему "Сити" уверенно победил 1:5 и приблизился к титулу Премьер-Лиги.

При этом Кевин имел несколько других моментов, включая попадание в штангу на 89-й минуте, поэтому после матча у 30-летнего бельгийца осталось небольшое чувство неудовлетворенности.

"Это было довольно мило. Когда ты забиваешь четыре гола, это всегда нечто особенное. Если честно, их должно было быть пять, но я думаю, мы сыграли хорошо".

"Мы могли забить даже больше, и когда ты играешь таким образом против заточенной на оборону команды вроде "Вулверхэмптона", это действительно впечатляет", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 11:00

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  1. jirrort 12.05.2022 11:04 # jirrort
    Менталитет настоящего воспитанника ЧЕЛСИ!Гордимся тобой,Кевинджан.ИМПЕРАТОР!!!

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