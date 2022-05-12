Премьер-Лига. Анонс матча четверга

Букайо Сака и Харри Кейн В четверг, 12 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция

"Тоттенхэм" выиграл только один из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого одержал четыре победы подряд. "Шпоры" потерпели уже пять поражений в лондонских дерби в этой кампании Премьер-Лиги — больше было только в 2004/05 (7) и 2003/04 (6).

В случае победы "Арсенал" гарантирует себе самое высокое место в Премьер-Лиге со времен второго в сезоне 2015/16. "Канониры" выиграли все четыре последних матча в чемпионате, хотя и пропускали в каждом из них.

"Тоттенхэм" ни разу не уступил в семи последних домашних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге. "Канониры" могут впервые с 1987-1989 годов оформить три победы подряд в дерби Северного Лондона в рамках чемпионата.

"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Яфета Танганги, Мэтта Дохерти, Серхио Регилона и Оливер Скиппа.

"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Бена Уайта и Букайо Сака. Киран Тирни и Томас Партей точно не сыграют.


Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.05.2022 11:15 # chelsea88
    Удачи шпорам в борьбе с заднеприводным злом.

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  2. hunter022 12.05.2022 11:12 # hunter022
    Рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару благодаря введённым мерам по контролю за движением капитала. Об этом пишет Bloomberg.

    По данным агентства, рубль вырос более чем на 11% по отношению к доллару с начала года, в то время как рост бразильского реала составил 9%.

    Отмечается, что рубль лидирует среди 31 основной валюты мира, которую отслеживает Bloomberg.

    В материале говорится, что рост рубля является результатом ряда мер, принятых российским правительством для защиты его от санкций.

    Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал курс доллара, опускавшийся в ходе торгов 5 мая ниже 66 рублей.

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  3. hunter022 12.05.2022 11:10 # hunter022
    Впервые с февраля 2020 года курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей.

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  4. moneycity 12.05.2022 11:05 # moneycity
    россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Все, кто поддерживает путлера - обоссаные куколды и терпилы, сидящие на бутылке, это база.

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  5. mancityman 12.05.2022 10:53 # mancityman
    Я Русоёб!!!

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  6. chr1s8rown 12.05.2022 10:50 # chr1s8rown
    Петушары должны сосать суки

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  7. zheka000000 12.05.2022 10:40 # zheka000000
    Пенсоколбасы и колбасопенсы, где победу в КА отмечать будем?

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  8. largo-winch 12.05.2022 10:31 # largo-winch
    пора уже окончательно признать, что Гвардиола нихуя не гений, а лысый ШАРЛАТАН!!!
    столько бабла вбухать в проект Сити и ни разу не выиграть ЛЧ, это зашквар!!!
    Пусть идёт тренировать Бетис или Осасуну, как это делает Эмери с Вильяреалом, или Щлонсе поднимает с колен, как сделал Артета.

    Вот кто настоящие топари, а кто Лысый ШАРЛОТАН!!!

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  9. ian 12.05.2022 10:27 # ian
    бля, заeбись, что щленсе рипнулась щас, а не спустя 5 или сколько там лет
    через 5 лет пидарастерка с безвиза могут стать людьми семейными, а щас же у них, особенно у пумбы, членсе источник жизни)))
    сосать наxуй)

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  10. roberto-89 12.05.2022 10:25 # roberto-89
    Братишки теперь я официально разведён , и теперь моя милая и нежная начальница стало бывшей пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех

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  11. largo-winch 12.05.2022 10:25 # largo-winch
    Френки Де Йонг на 99% игрок МЮ
    кек, Де Йонг и Ван Де БЕк снова вместе)

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  12. ian 12.05.2022 10:18 # ian
    Постоянно в это дерби вспоминается Уолкотт, уходящий на носилках, показывая на пальцах счёт 2:0)

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  13. zheka000000 12.05.2022 10:18 # zheka000000
    гений Конте сделает свое дело. И пох, что у арсика лучше игра поставлена

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  14. slash-lfc 12.05.2022 10:18 # slash-lfc
    За Доминатора и его бригаду. Пора Арсику возвращаться в ЛЧ.

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  15. largo-winch 12.05.2022 10:16 # largo-winch
    Представьте сейчас какого это Харя Кейну:

    Тоттенхэм без ЛЧ на следующий сезон
    Сити не купили его в прошлом сезоне
    и не купят уже вообще после Холланда
    МЮ тоже нигде не участвует и не претендует,
    а в Челси ему сидеть под Верником и Локаку,

    уаххахаахахахах

    Вечный бестрофейник ХАрри Кейн!

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  16. v-0987654321 12.05.2022 10:11 # v-0987654321
    победа за королями Лондона причём на изи
    вперёд Арсенал!
    тохэм это выскочки шарамыги они не достойны находится в топ 4

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  17. largo-winch 12.05.2022 10:08 # largo-winch
    Ожидание: заруба на каждом участке поля, обилие острых атак, фанаты гонят команду вперёд!

    Реальность: унылая игра, без опасных моментов и минимальная победа Арсика

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  18. vagifspurs 12.05.2022 10:06 # vagifspurs
    Время дизморалить канониров, когда если не сейчас!

    COME ON YOU SPURS

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  19. liverpool888 12.05.2022 10:03 # liverpool888
    Какие прогнозы, господа?
    Ставлю на победу Тоттенхэма 3-1. Но зона ЛЧ останется за Арсеналом по итогам сезона.

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  20. true-manc 12.05.2022 10:02 # true-manc
    КОРОЛИ:
    > постоянные уверенные разгромы соперников

    скузня:
    > постоянные отскоки с минимальным преимуществом

    какие же ничтожные эти заглотульки-ливерпульки...

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