Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 12 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" выиграл только один из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого одержал четыре победы подряд. "Шпоры" потерпели уже пять поражений в лондонских дерби в этой кампании Премьер-Лиги — больше было только в 2004/05 (7) и 2003/04 (6).
В случае победы "Арсенал" гарантирует себе самое высокое место в Премьер-Лиге со времен второго в сезоне 2015/16. "Канониры" выиграли все четыре последних матча в чемпионате, хотя и пропускали в каждом из них.
"Тоттенхэм" ни разу не уступил в семи последних домашних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге. "Канониры" могут впервые с 1987-1989 годов оформить три победы подряд в дерби Северного Лондона в рамках чемпионата.
"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Яфета Танганги, Мэтта Дохерти, Серхио Регилона и Оливер Скиппа.
"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Бена Уайта и Букайо Сака. Киран Тирни и Томас Партей точно не сыграют.
12.05.2022 10:00
Просмотров: 995
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Удачи шпорам в борьбе с заднеприводным злом.
(ответить)
Рубль стал лучшей в мире крупной валютой в 2022 году по укреплению к доллару благодаря введённым мерам по контролю за движением капитала. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, рубль вырос более чем на 11% по отношению к доллару с начала года, в то время как рост бразильского реала составил 9%.
Отмечается, что рубль лидирует среди 31 основной валюты мира, которую отслеживает Bloomberg.
В материале говорится, что рост рубля является результатом ряда мер, принятых российским правительством для защиты его от санкций.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал курс доллара, опускавшийся в ходе торгов 5 мая ниже 66 рублей.
(ответить)
Впервые с февраля 2020 года курс евро на Московской бирже опустился до 69 рублей.
(ответить)
россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Все, кто поддерживает путлера - обоссаные куколды и терпилы, сидящие на бутылке, это база.
(ответить)
Я Русоёб!!!
(ответить)
Петушары должны сосать суки
(ответить)
Пенсоколбасы и колбасопенсы, где победу в КА отмечать будем?
(ответить)
пора уже окончательно признать, что Гвардиола нихуя не гений, а лысый ШАРЛАТАН!!!
столько бабла вбухать в проект Сити и ни разу не выиграть ЛЧ, это зашквар!!!
Пусть идёт тренировать Бетис или Осасуну, как это делает Эмери с Вильяреалом, или Щлонсе поднимает с колен, как сделал Артета.
Вот кто настоящие топари, а кто Лысый ШАРЛОТАН!!!
(ответить)
бля, заeбись, что щленсе рипнулась щас, а не спустя 5 или сколько там лет
через 5 лет пидарастерка с безвиза могут стать людьми семейными, а щас же у них, особенно у пумбы, членсе источник жизни)))
сосать наxуй)
(ответить)
Братишки теперь я официально разведён , и теперь моя милая и нежная начальница стало бывшей пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех
(ответить)
Френки Де Йонг на 99% игрок МЮ
кек, Де Йонг и Ван Де БЕк снова вместе)
(ответить)
Постоянно в это дерби вспоминается Уолкотт, уходящий на носилках, показывая на пальцах счёт 2:0)
(ответить)
гений Конте сделает свое дело. И пох, что у арсика лучше игра поставлена
(ответить)
За Доминатора и его бригаду. Пора Арсику возвращаться в ЛЧ.
(ответить)
Представьте сейчас какого это Харя Кейну:
Тоттенхэм без ЛЧ на следующий сезон
Сити не купили его в прошлом сезоне
и не купят уже вообще после Холланда
МЮ тоже нигде не участвует и не претендует,
а в Челси ему сидеть под Верником и Локаку,
уаххахаахахахах
Вечный бестрофейник ХАрри Кейн!
(ответить)
победа за королями Лондона причём на изи
вперёд Арсенал!
тохэм это выскочки шарамыги они не достойны находится в топ 4
(ответить)
Ожидание: заруба на каждом участке поля, обилие острых атак, фанаты гонят команду вперёд!
Реальность: унылая игра, без опасных моментов и минимальная победа Арсика
(ответить)
Время дизморалить канониров, когда если не сейчас!
COME ON YOU SPURS
(ответить)
Какие прогнозы, господа?
Ставлю на победу Тоттенхэма 3-1. Но зона ЛЧ останется за Арсеналом по итогам сезона.
(ответить)
КОРОЛИ:
> постоянные уверенные разгромы соперников
скузня:
> постоянные отскоки с минимальным преимуществом
какие же ничтожные эти заглотульки-ливерпульки...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий