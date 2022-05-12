Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 12 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграл только один из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого одержал четыре победы подряд. "Шпоры" потерпели уже пять поражений в лондонских дерби в этой кампании Премьер-Лиги — больше было только в 2004/05 (7) и 2003/04 (6).



В случае победы "Арсенал" гарантирует себе самое высокое место в Премьер-Лиге со времен второго в сезоне 2015/16. "Канониры" выиграли все четыре последних матча в чемпионате, хотя и пропускали в каждом из них.



"Тоттенхэм" ни разу не уступил в семи последних домашних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге. "Канониры" могут впервые с 1987-1989 годов оформить три победы подряд в дерби Северного Лондона в рамках чемпионата.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Яфета Танганги, Мэтта Дохерти, Серхио Регилона и Оливер Скиппа.



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Бена Уайта и Букайо Сака. Киран Тирни и Томас Партей точно не сыграют.