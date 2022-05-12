Гвардиола уверен, что адаптация Холанда будет быстрой

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что нападающий Эрлинг Холанд быстро адаптируется к стилю игры "горожан".

1 июля Холанд официально сменит дортмундскую "Боруссию" на "Сити" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов. Гвардиола доволен, как сработал его клуб, и уже предвкушает сотрудничество с норвежским бомбардиром.



"Я поздравляю свой клуб. Мы подписали игрока на много лет вперед".



"Он молодой талантливый игрок, и я очень доволен, что он решил перейти к нам. В следующем сезоне мы будем работать вместе, и я надеюсь, он будет чувствовать себя здесь как дома".



"Мы поможем ему как можно быстрее освоиться в Манчестере, найти дом. Я практически уверен, что он быстро адаптируется к тому, как мы хотим играть", — цитирует Гвардиолу ESPN.