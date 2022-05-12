"Челси" нашел замену для Hyundai

"Челси" определился с заменой для Hyundai на рукавах своих игровых футболок и задумывается о замене для своего титульного спонсора Three.

Напомним, в марте компания Hyundai приостановила сотрудничество с "Челси", когда в отношении владельца "синих" Романа Абрамовича были введены санкции британским правительством.



По информации The Telegraph, со следующего сезона место южнокорейского автогиганта займет криптоинвестиционная платформа WhaleFin, принадлежащая Amber Group из Сингапура. Эта сделка вот-вот будет подтверждена.



В финансовом отношении это будет шаг вперед для "Челси". Контракт Hyundai на четыре года оценивался в 50 миллионов фунтов, тогда как WhaleFin будет платить "синим" 20 млн. фунтов ежегодно.



Также под вопросом будущее титульного спонсора Three, чья эмблема красуется спереди игровых футболок "Челси". Этот контракт в любом случае истекает через год, и "синие" уже ищут более щедрого партнера.