Гвардиола: "Де Брюйне более чем идеален"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника Кевина Де Брюйне, сделавшего покер против "Вулверхэмптона".

Четыре гола Де Брюйне помогли "Сити" одержать уверенную победу 1:5 на "Молинью" в среду вечером и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.



Теперь на счету Кевина уже 15 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и Гвардиола восхищается, в какого бомбардира превратился 30-летний бельгиец.



"Что я могу сказать? Вторую половину сезона в лиге он проводит более чем идеально".



"Мы говорим о парне, который всегда так щедр и всегда чует возможность сделать передачу. Но я думаю, в этом сезоне он также развил в себе голевое чутье. Он забил против "Челси", он забил против "Реала", и он решителен, когда забивает голы. Это качество, присущее величайшим игрокам".



"Я очень им доволен, потому что забить четыре гола в столь важной части сезона — это так важно".



"У меня есть ощущение, что теперь он начинает получать удовольствие от своих голов. До этого он наслаждался только результативными передачами. Думаю, теперь ему нравится, когда партнеры по команде подходят и обнимают его после его гола", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.