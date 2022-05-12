Ковачич, вероятно, пропустит финал Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель ожидает, что полузащитник Матео Ковачич пропустит финал Кубка Англии против "Ливерпуля" в субботу.

В среду вечером "Челси" разгромил "Лидс" со счетом 0:3 и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги. Однако эта победа не обошлась без ложки дегтя.



Тухель вынужденно заменил Ковачича уже на 30-й минуте после того, как Матео пострадал от грубого подката Даниэля Джеймса, получившего прямую красную карточку за свой поступок.



Джеймс шипами влетел в левую лодыжку Ковачича, и Тухель не думает, что 28-летний хорват поправится к уикенду.



"Это очень маловероятно. Матео упал, так и не сумев подняться. Его лодыжка опухла и очень болит".



"Я не доктор, и нам нужно дождаться обследования, но очень маловероятно, что он сможет сыграть (на "Уэмбли"). Это абсолютно плохая новость для нас".



"Если мы его потеряем, я буду очень расстроен, потому что ему было бы гарантировано место в стартовом составе. Он наша ключевая фигура в полузащите".



"Он супер, супер голоден и целеустремлен, чтобы играть такого рода матчи, а теперь он опасается, что пропустит финал".



"Мы еще посмотрим. Нам нужно подождать. Возможно, случится чудо, и он сможет сыграть", — цитирует Тухеля Daily Mail.