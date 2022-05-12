Покер Де Брюйне позволил "Сити" сокрушить "Вулверхэмптон"

Покер Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" сокрушить на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 1:5 и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.

По сравнению с 2:2 против "Челси" стартовый состав "волков" недосчитался травмированного Ромена Саисса, вместо которого вышел Чикиньо.



У "горожан" можно было насчитать три перестановки в составе после победы 5:0 над "Ньюкаслом". Доверие тренера было оказано Фернандиньо, Бернарду Силве и Филу Фодену.



Гостям не составило труда открыть счет. На седьмой минуте Илкай Гюндоган сделал передачу на левый край штрафной на открывание Кевина Де Брюйне, который тут же закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Насколько легко "Сити" открыл счет, настолько же легко и пропустил. На 11-й минуте Рауль Хименес протащил мяч вперед, отдал налево Педру Нету, а тот сделал передачу в центр под удар Леандера Дендонкера — 1:1.



Однако спустя пять минут "горожане" вновь вышли вперед. Голкипер хозяев Жозе Са выдвинулся навстречу Рахиму Стерлингу и не дал тому пробил, но мяч отскочил к Де Брюйне, который расстрелял пустые ворота — 1:2.



"Сити" доминировал над соперником и на 24-й минуте сделал разницу в счете комфортной. Де Брюйне подхватил мяч в глубине поля у сбитого соперником Стерлинга, продвинулся до границы штрафной и пробил в нижний левый угол ворот — 1:3.



Второй тайм начался с незасчитанного гола Стерлинга — офсайд. "Волки" ответили ударом в упор Конора Коуди, однако Эдерсон свою команду выручил, а вдобавок и здесь было зафиксировано положение вне игры.



Игра была достаточно открытой, что обернулось очередным голом "горожан" на 60-й минуте. Прострел Фодена в штрафной был прерван защитником, однако мяч отскочил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Де Брюйне — 1:4.



После четвертого гола Де Брюйне хозяева выбросили белый фланг, а вот их соперник играть не бросил, принявшись создавать момент за моментом.



На 67-й минуте Фоден пробил в штангу, затем Стерлинг сам влетел в штангу. В итоге на 84-й минуте Рахим все же поразил пустые ворота с метра — 1:5.



На 86-й минуте Стерлинг имел отличную возможность оформить дубль, но промахнулся мимо дальнего угла ворот из выгодной позиции.



На предпоследней минуте основного времени Де Брюйне имел возможность для своего пятого гола, но его удар с левой ноги пришелся в штангу.



Гений Де Брюйне помог "Сити" сделать большой шаг по направлению титула Премьер-Лиги. "Горожане" демонстрируют железные нервы в концовке сезона и явно не хотят завершить кампанию с пустыми руками.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче