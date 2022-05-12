Покер Де Брюйне позволил "Сити" сокрушить "Вулверхэмптон"

Кевин Де Брюйне Покер Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" сокрушить на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 1:5 и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.

По сравнению с 2:2 против "Челси" стартовый состав "волков" недосчитался травмированного Ромена Саисса, вместо которого вышел Чикиньо.

У "горожан" можно было насчитать три перестановки в составе после победы 5:0 над "Ньюкаслом". Доверие тренера было оказано Фернандиньо, Бернарду Силве и Филу Фодену.

Гостям не составило труда открыть счет. На седьмой минуте Илкай Гюндоган сделал передачу на левый край штрафной на открывание Кевина Де Брюйне, который тут же закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Насколько легко "Сити" открыл счет, настолько же легко и пропустил. На 11-й минуте Рауль Хименес протащил мяч вперед, отдал налево Педру Нету, а тот сделал передачу в центр под удар Леандера Дендонкера — 1:1.

Однако спустя пять минут "горожане" вновь вышли вперед. Голкипер хозяев Жозе Са выдвинулся навстречу Рахиму Стерлингу и не дал тому пробил, но мяч отскочил к Де Брюйне, который расстрелял пустые ворота — 1:2.

"Сити" доминировал над соперником и на 24-й минуте сделал разницу в счете комфортной. Де Брюйне подхватил мяч в глубине поля у сбитого соперником Стерлинга, продвинулся до границы штрафной и пробил в нижний левый угол ворот — 1:3.

Второй тайм начался с незасчитанного гола Стерлинга — офсайд. "Волки" ответили ударом в упор Конора Коуди, однако Эдерсон свою команду выручил, а вдобавок и здесь было зафиксировано положение вне игры.

Игра была достаточно открытой, что обернулось очередным голом "горожан" на 60-й минуте. Прострел Фодена в штрафной был прерван защитником, однако мяч отскочил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Де Брюйне — 1:4.

После четвертого гола Де Брюйне хозяева выбросили белый фланг, а вот их соперник играть не бросил, принявшись создавать момент за моментом.

На 67-й минуте Фоден пробил в штангу, затем Стерлинг сам влетел в штангу. В итоге на 84-й минуте Рахим все же поразил пустые ворота с метра — 1:5.

На 86-й минуте Стерлинг имел отличную возможность оформить дубль, но промахнулся мимо дальнего угла ворот из выгодной позиции.

На предпоследней минуте основного времени Де Брюйне имел возможность для своего пятого гола, но его удар с левой ноги пришелся в штангу.

Гений Де Брюйне помог "Сити" сделать большой шаг по направлению титула Премьер-Лиги. "Горожане" демонстрируют железные нервы в концовке сезона и явно не хотят завершить кампанию с пустыми руками.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 00:10

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Последние комментарии:




  1. englandonelove 12.05.2022 00:22 # englandonelove
    С момента прихода Пепа "горожане" забивали 5+ мячей в матчах АПЛ 31 раз.

    "Манчестер Сити" стал первой командой в истории высшего английского дивизиона, которой удалось выиграть 5 матчей этого турнира подряд с разницей голов 3+.

    КОРОЛИ!!!

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  2. mancityman 12.05.2022 00:20 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. zheka000000 12.05.2022 00:20 # zheka000000
    то чувство, когда в последний момент сменил триплкепа с кдб на маунта)

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  4. thegodfather 12.05.2022 00:18 # thegodfather
    Красивооооо разница +7
    Сосать портовые мрази, сити е6нит вх и слезы зероглотов будут литься рекой

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  5. madchester 12.05.2022 00:17 # madchester
    Что с ебалом портовые обрыганы?))

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  6. true-manc 12.05.2022 00:17 # true-manc
    1 Манчестер Сити 36 89
    2 Ливерпуль 36 86

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  7. slash-lfc 12.05.2022 00:16 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! КДБ - лучший центральный полузащитник АПЛ всех времен

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  8. vagifspurs 12.05.2022 00:16 # vagifspurs
    Эта дикая форма королей ещё раз доказывает то, что матч с реалом был просто исключением.

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  9. true-manc 12.05.2022 00:15 # true-manc
    > Кевина Де Брюйне

    претендент за Золотой Мяч 2022 номер 1

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  10. brown-ale 12.05.2022 00:15 # brown-ale
    Эх, Кевин. Показал бы ты такую бы игру против Реала...

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  11. true-manc 12.05.2022 00:14 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  12. englandonelove 12.05.2022 00:13 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!
    Кевину ещё два покера осталось забить и обгонит Салаха

    П. С. : празднование топ , поприветствовал братишку Холланда

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  13. vagifspurs 12.05.2022 00:13 # vagifspurs
    Сколько там Ливерпулю нужно забить голов? Уехехехехехехехехех, орууууу


    КЕВИН КОРОЛЬ ДЕ БРЮЙНЕ

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  14. electric 12.05.2022 00:13 # electric
    Волки береги силы для КНЯЗЕЙ!!!

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  15. madchester 12.05.2022 00:12 # madchester
    Рыжий Король!

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