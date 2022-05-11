Чеферин объяснил Клоппу, почему фанаты "Ливерпуля" получили так мало билетов на финал Лиги Чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, почему мерсисайдский клуб получил так мало билетов на финал Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе Клопп выразил свое недовольство тем, что фанатам "Ливерпуля" было выделено только 19,618 билетов на матч против "Реала" на 75-тысячном "Стад де Франс" 28 мая.



Чеферин не оставил это без внимания, связавшись с Юргеном и объяснив тому на пальцах, почему фанаты "красных" получили так мало билетов и по столь высоким ценам.



"Пару дней назад я объяснил это главному тренеру одного из двух финалистов, и я могу сделать это здесь. Я объяснил ему гораздо подробнее, потому что я прошелся по каждой цифре".



"Из прибыли, которую генерирует финал, УЕФА получает 6.5%, а 93.5% достается клубам. В остальных матчах 100% прибыли забирают клубы".



"Фанаты обеих команд получили по 20,000 билетов. Если спонсоры тратят 100 или больше миллионов евро — из которых 93.5% достается самим же клубам, — то они должны получить часть билетов, потому что это предусмотрено спонсорскими соглашениями".



"УЕФА получил билетов не больше, чем другие. Некоторые билеты пойдут в открытую продажу, другие — фанатам, третьи — партнерам. Это не УЕФА. Я не дарю билеты своим друзьям и не продаю их своим друзьям".



"Это система, которая работает, и клубы не могут функционировать внутри нее иначе. Для нас мало бы что изменилось, если бы все билеты стоили 10 евро, но для клубов изменилось бы многое. Многое", — цитирует Чеферина Daily Mail.