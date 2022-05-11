Фабиньо может вернуться только к финалу Лиги Чемпионов

Ключевой полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо пропустит финал Кубка Англии и остаток сезона Премьер-Лиги, но может вернуться к финалу Лиги Чемпионов.

Фабиньо был вынужденно заменен уже в первом тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" во вторник вечером (1:2), травмировавшись при попытке отобрать мяч у своего соотечественника Филиппе Коутиньо.



Как стало известно The Times, углубленное обследование подтвердило, что Фабиньо получил растяжение задней поверхности бедра.



Ожидается, что теперь 28-летний бразилец не сыграет против "Саутгемптона" и "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге, а также против "Челси" в финале Кубка Англии в ближайшую субботу.



При этом Фабиньо может вернуться к финалу Лиги Чемпионов против "Реала" на "Стад де Франс" 28 мая.