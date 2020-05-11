Лингард больше не интересен "Ньюкаслу"
"Ньюкасл" потерял интерес к вингеру Джесси Лингарду, покидающему "Манчестер Юнайтед" свободным агентом.
Лингард едва не оказался на "Сент-Джеймс Парк" еще в январе, однако "Ньюкасл" отказался платить запрошенные "Юнайтед" 16 миллионов фунтов.
Сейчас контракт Джесси истекает, поэтому "сорокам" было бы достаточно договориться с самим игроком, но The Telegraph утверждает, что сделки не будет.
29-летний англичанин требует зарплату свыше 150,000 фунтов в неделю и внушительный бонус за переход, что чересчур для "Ньюкасла", который, усилившись в январе 31-летним Кираном Триппьером, 30-летним Крисом Вудом, 30-летним Дэном Берном, теперь предпочитает сделать акцент на приглашении молодежи.
11.05.2022 21:00
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Ньюкасл предпочитает сделать акцент на приглашении молодежи, и именно поэтому хочет подписать 30 летнего Коутиньо.
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дворняга, который даже не удосужился проводов, раб рабской дворовой команды, наш ЛИНГАРДИНЬО кричали они... 2022 год показал кто где и за кого выступал...
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