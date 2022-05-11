Роб Эдвардс будет тренировать "Уотфорд" со следующего сезона

Вылетающий из Премьер-Лиги "Уотфорд" представил Роба Эдвардса в качестве своего нового главного тренера.

Напомним, еще до того, как "Уотфорд" подтвердил свое возвращение в Чемпионшип, Рой Ходжсон объявил, что уйдет на пенсию в конце сезона.



И хотя "Уотфорду" остается сыграть еще три матча в Премьер-Лиге, боссы "шершней" уже решили, кто будет решать задачу по возвращению клуба в элиту.



Эта задача будет доверена 39-летнему валлийцу Эдвардсу, который сейчас возглавляет "Форест Грин Роверс"и недавно был признан лучшим тренером Лиги Два по итогам сезона 2021/22.



В этом сезоне "Форест Грин" выиграл титул Лиги Два и в следующей кампании будет выступать в третьем английском дивизионе, но уже без Роба, которому ранее также довелось поработать в структуре "Вулверхэмптона".