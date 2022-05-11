Тухель пока не разговаривал с Бели

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что пока не разговаривал с американским бизнесменом Тоддом Бели, покупающим клуб со "Стэмфорд Бридж".

На прошлой неделе консорциум Бели согласовал покупку "Челси" за 4.25 млрд. фунтов. На выходных Тодд лично посетил матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Однако Тухель пока не общался с Бели и с нетерпением ждет, когда сделка будет заключена.



"Здесь в Кобхэме для нас ничего не изменилось, мы по-прежнему ждем подтверждения и ждем развития ситуации, чтобы сообщить новости вам и нашим игрокам. Мы все еще ожидаем этого импульса положительной энергии".



"В данный момент мы единственный клуб, который страдает от такого рода вещей, и, возможно, единственный, кто когда-либо сталкивался с подобным. Это уникальная и довольно сложная ситуация. Конечно, каждый хочет ясности".



"Мы наблюдаем шаги в правильном направлении. Мы давно этого ждем, потому что нам нужна эта позитивная энергия и боевой дух. Поэтому очень важно, чтобы дело продвинулось", — цитирует Тухеля Sky Sports.