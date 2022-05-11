Агент Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсеналом"
Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсенал".
Накануне "Сити" объявил о согласовании трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". Ожидается, что теперь Габриэлю, чей контракт истекает в 2023 году, будет позволено покинуть "Этихад".
По словам агента Марсело Петтинати, рвущийся назад в Лигу Чемпионов "Арсенал" выглядит привлекательно для Жезуса, однако у 25-летнего бразильца есть и другие варианты.
"Мы разговаривали с "Арсеналом" насчет Габриэля Жезус. Нам нравится их проект. Это возможность, которую мы обсуждаем".
"Есть шесть других клубов, которые тоже заинтересованны в Габриэле. Он сосредоточен на заключительных матчах сезона с "Манчестер Сити". Время покажет", — сообщил Петтинати The Guardian.
11.05.2022 17:00
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Последние комментарии:
Используют Арс для подписания более выгодного контракта в другом клубе.
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Ну после подписания Викинга Жезус будет ему полировать бутсы и подносить водичку.
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хорошее фото..
то что он с успехом делал в нольсити, (сосал не только большой палец) теперь будет делать в стане шконониров
1 финал
0 ЛЧ
0
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