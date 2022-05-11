Агент Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсеналом"

Габриэль Жезус Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсенал".

Накануне "Сити" объявил о согласовании трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". Ожидается, что теперь Габриэлю, чей контракт истекает в 2023 году, будет позволено покинуть "Этихад".

По словам агента Марсело Петтинати, рвущийся назад в Лигу Чемпионов "Арсенал" выглядит привлекательно для Жезуса, однако у 25-летнего бразильца есть и другие варианты.

"Мы разговаривали с "Арсеналом" насчет Габриэля Жезус. Нам нравится их проект. Это возможность, которую мы обсуждаем".

"Есть шесть других клубов, которые тоже заинтересованны в Габриэле. Он сосредоточен на заключительных матчах сезона с "Манчестер Сити". Время покажет", — сообщил Петтинати The Guardian.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 11.05.2022 17:57 # ensiferum
    Используют Арс для подписания более выгодного контракта в другом клубе.

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  2. ivan-tns 11.05.2022 17:05 # ivan-tns
    Ну после подписания Викинга Жезус будет ему полировать бутсы и подносить водичку.

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  3. frisby 11.05.2022 17:03 # frisby
    хорошее фото..
    то что он с успехом делал в нольсити, (сосал не только большой палец) теперь будет делать в стане шконониров
    1 финал
    0 ЛЧ
    0

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