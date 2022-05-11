Агент Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсеналом"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса подтвердил, что ведет переговоры с "Арсенал".

Накануне "Сити" объявил о согласовании трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". Ожидается, что теперь Габриэлю, чей контракт истекает в 2023 году, будет позволено покинуть "Этихад".



По словам агента Марсело Петтинати, рвущийся назад в Лигу Чемпионов "Арсенал" выглядит привлекательно для Жезуса, однако у 25-летнего бразильца есть и другие варианты.



"Мы разговаривали с "Арсеналом" насчет Габриэля Жезус. Нам нравится их проект. Это возможность, которую мы обсуждаем".



"Есть шесть других клубов, которые тоже заинтересованны в Габриэле. Он сосредоточен на заключительных матчах сезона с "Манчестер Сити". Время покажет", — сообщил Петтинати The Guardian.