Лэмпард заявил, что выживание в Премьер-Лиге с "Эвертоном" перекрыло бы его титулы с "Челси"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что спасение от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне перекрыло бы те три чемпионских титула, которые он выиграл с "Челси" как игрок.

Победы над "Челси" и "Лестером" в двух последних матчах позволили "Эвертону" выкарабкаться из зоны вылета, однако Лэмпард еще не чувствует себя в безопасности.

Фрэнк понимает, сколь многое на кону для "ирисок", и решительно настроен сделать то, что он мог бы назвать лучшим достижением в своей футбольной карьере.

"Рассуждая с личной точки зрения, борьба за выживание поглощает тебя, и ты так сильно хочешь правильного исхода, потому что ты понимаешь, насколько высоки ставки".

"Сейчас ставки для меня выше, нежели когда я выигрывал Премьер-Лигу как игрок. Я говорю так из-за того, что это значит для клуба".

"Это важнее и с экономической точки зрения. Это чрезвычайно важно для фанатов и людей, которые трудятся здесь".

"И когда за четыре матча до конца ты выбрался на одно очко из зоны вылета, ты не должен думать, что все наладилось".

"Последние два-три месяца мы находились под огромным напряжением, которое ни с чем не сравнится. Это невероятный опыт для меня", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.05.2022 16:19 # sausage
    Лэмпс принял клуб на 16 месте, опустил его в зону вылета, а теперь, благодаря во многом днищенству Уотфорда, Лидса и Бёрнли, опять выкарабкался на то же 16 место, откуда и начинал. Ахуительное достижение!

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  2. gerrard08 11.05.2022 16:07 # gerrard08
    ебать он херню порит)
    не вылететь с командой у которой состав крепкого средняка с претензией на еврозону и выставлять это достижением) просто орейро)

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  3. yela 11.05.2022 16:01 # yela
    И снова кликабельный заголовок, созданный для идеотов и дебилов. Но здесь, кроме россиян, есть другие нормальные люди

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  4. selta 11.05.2022 15:26 # selta
    Самый умный игрок апл, оказался .,....(с)

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  5. chebrec 11.05.2022 15:02 # chebrec
    Лидс то сегодня наверное не выиграет? А? А? А?А?

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