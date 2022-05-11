Лэмпард заявил, что выживание в Премьер-Лиге с "Эвертоном" перекрыло бы его титулы с "Челси"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что спасение от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне перекрыло бы те три чемпионских титула, которые он выиграл с "Челси" как игрок.
Победы над "Челси" и "Лестером" в двух последних матчах позволили "Эвертону" выкарабкаться из зоны вылета, однако Лэмпард еще не чувствует себя в безопасности.
Фрэнк понимает, сколь многое на кону для "ирисок", и решительно настроен сделать то, что он мог бы назвать лучшим достижением в своей футбольной карьере.
"Рассуждая с личной точки зрения, борьба за выживание поглощает тебя, и ты так сильно хочешь правильного исхода, потому что ты понимаешь, насколько высоки ставки".
"Сейчас ставки для меня выше, нежели когда я выигрывал Премьер-Лигу как игрок. Я говорю так из-за того, что это значит для клуба".
"Это важнее и с экономической точки зрения. Это чрезвычайно важно для фанатов и людей, которые трудятся здесь".
"И когда за четыре матча до конца ты выбрался на одно очко из зоны вылета, ты не должен думать, что все наладилось".
"Последние два-три месяца мы находились под огромным напряжением, которое ни с чем не сравнится. Это невероятный опыт для меня", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
11.05.2022 15:00
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Последние комментарии:
Лэмпс принял клуб на 16 месте, опустил его в зону вылета, а теперь, благодаря во многом днищенству Уотфорда, Лидса и Бёрнли, опять выкарабкался на то же 16 место, откуда и начинал. Ахуительное достижение!
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ебать он херню порит)
не вылететь с командой у которой состав крепкого средняка с претензией на еврозону и выставлять это достижением) просто орейро)
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И снова кликабельный заголовок, созданный для идеотов и дебилов. Но здесь, кроме россиян, есть другие нормальные люди
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Самый умный игрок апл, оказался .,....(с)
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Лидс то сегодня наверное не выиграет? А? А? А?А?
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