Лэмпард заявил, что выживание в Премьер-Лиге с "Эвертоном" перекрыло бы его титулы с "Челси"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что спасение от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне перекрыло бы те три чемпионских титула, которые он выиграл с "Челси" как игрок.

Победы над "Челси" и "Лестером" в двух последних матчах позволили "Эвертону" выкарабкаться из зоны вылета, однако Лэмпард еще не чувствует себя в безопасности.



Фрэнк понимает, сколь многое на кону для "ирисок", и решительно настроен сделать то, что он мог бы назвать лучшим достижением в своей футбольной карьере.



"Рассуждая с личной точки зрения, борьба за выживание поглощает тебя, и ты так сильно хочешь правильного исхода, потому что ты понимаешь, насколько высоки ставки".



"Сейчас ставки для меня выше, нежели когда я выигрывал Премьер-Лигу как игрок. Я говорю так из-за того, что это значит для клуба".



"Это важнее и с экономической точки зрения. Это чрезвычайно важно для фанатов и людей, которые трудятся здесь".



"И когда за четыре матча до конца ты выбрался на одно очко из зоны вылета, ты не должен думать, что все наладилось".



"Последние два-три месяца мы находились под огромным напряжением, которое ни с чем не сравнится. Это невероятный опыт для меня", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.