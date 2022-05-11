"Астон Вилла" близка к выкупу Коутиньо

"Астон Вилла" близка к выкупу плеймейкера Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Когда в январе "Вилла" взяла Коутиньо в аренду до конца сезона, то получила опцию выкупа Филиппе за 33 миллиона фунтов.



Бирмингемский клуб хочет сохранить Коутиньо, но такого рода сумму платить не готов как за игрока, которому уже в следующем месяце исполнится 30 лет.



Тем не менее, вероятность постоянного трансфера Филиппе в "Виллу" довольно высока — "Барселона" готова на уступки, лишь бы сбросить игрока сборной Бразилии со своей зарплатной ведомости.



Как стало известно Daily Mail от своих источников в Испании, ранее на текущей неделе "Вилла" предложила "Барселоне" 12 млн. фунтов в качестве компенсации, и сейчас два клуба близки к компромиссу.