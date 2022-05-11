"Астон Вилла" близка к выкупу Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Астон Вилла" близка к выкупу плеймейкера Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Когда в январе "Вилла" взяла Коутиньо в аренду до конца сезона, то получила опцию выкупа Филиппе за 33 миллиона фунтов.

Бирмингемский клуб хочет сохранить Коутиньо, но такого рода сумму платить не готов как за игрока, которому уже в следующем месяце исполнится 30 лет.

Тем не менее, вероятность постоянного трансфера Филиппе в "Виллу" довольно высока — "Барселона" готова на уступки, лишь бы сбросить игрока сборной Бразилии со своей зарплатной ведомости.

Как стало известно Daily Mail от своих источников в Испании, ранее на текущей неделе "Вилла" предложила "Барселоне" 12 млн. фунтов в качестве компенсации, и сейчас два клуба близки к компромиссу.


Метки Астон Вилла, Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 11.05.2022 13:36 # mixmaster
    барса, конечно, в стиле бизнекарси этот трансфер провела.

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  2. gerrard08 11.05.2022 13:25 # gerrard08
    Интересно Эдвардс выдаил еще и % от последующей продажи?)

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