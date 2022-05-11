Каррагер: "Абсолютно обожаю Мане"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что нападающий Садио Мане является его любимым игроком в команде Юргена Клоппа.

Накануне Мане своим голом принес "Ливерпулю" победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы", благодаря чему "красные" продолжают преследовать лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".



Незадолго до этого появились слухи о переговорах агента Садио с "Баварией", однако Каррагер совершенно не хочет, чтобы его бывший клуб отпускал 30-летнего сенегальца.



"Когда я наблюдаю за "Ливерпулем" как фанат, Садио Мане — мой любимый игрок. Просто в Мане есть нечто особенное. Дело в том, как он жертвует собой и как старается".



Он — наравне Салахом — делает это на протяжении пяти лет, и они никогда не травмируются! Они готовы играть по 90 минут каждую неделю, демонстрируя впечатляющую результативность. Это невероятно, что они сделали для этого футбольного клуба".



"Я огромный фанат Садио Мане, и я могу вас заверить, что он никуда не уйдет, потому что я не отпущу его в "Баварию" — ему придется иметь дело со мной!"



"Я обожаю его, абсолютно обожаю его. И не только потому, что он отличный игрок и что он сделал для "Ливерпуля".



"Изначально он пришел на правый фланг, с появлением Салаха переместился на левый. Затем пришел Диас, и Мане стал центральным нападающим".



"Он всегда уступает место кому-то другому, но его игра никогда не страдает. Кажется, ты всегда получишь одинаковую отдачу от Мане, где бы он ни играл. Про остальных игроков атаки "Ливерпуля" этого не скажешь", — сообщил Каррагер Sky Sports.