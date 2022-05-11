Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Антонио Рюдигер против Лидса В среду, 11 мая, состоятся четыре отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ЧЕЛСИ 21:30 Онлайн-трансляция

"Лидс" оказался в зоне вылета впервые с 30 октября. В 14 последних матчах Премьер-Лиги "Челси" пропустил только два гола до перерыва — оба от "Арсенала" в апреле. "Белые" не знают побед уже в семи встречах с "синими" во всех соревнованиях.

"Лидс" завершит сезон без дисквалифицированного Люка Эйлинга. Патрик Бэмфорд пока не готов вернуться из лазарета, но может сыграть капитан Лиам Купер.

Полузащитникам "Челси" Жоржиньо и Нголо Канте предстоит фитнес-тест. Каллум Хадсон-Одои продолжает лечиться.

ЛЕСТЕР — НОРВИЧ 21:45 Онлайн-трансляция

"Лестер" потерпел два поражения кряду и не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Обе свои выездные победы в этом сезоне в рамках чемпионата "Норвич" одержал против двух других новичков дивизиона в лице "Брентфорда" и "Уотфорда". "Лисы" ни разу не уступили в трех домашних встречах с "канарейками" в Премьер-Лиге (2 победы, 1 ничья), причем забито в них было всего четыре гола.

Райан Бертран и Уилфрид Ндиди уже не сыграют за "Лестер" в этом сезоне. Рикарду Перейра пока не готов вернуться, но Джеймс Джастин и Джеймс Мэддисон должны быть в порядке.

"Норвич" по-прежнему лишен ряда игроков, включая Кенни Маклина, Матиаса Норманна и Джоша Сарджента.

УОТФОРД — ЭВЕРТОН 21:45 Онлайн-трансляция

"Уотфорд" проиграл все 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Эвертон" не знал побед на выезде 15 поединков кряду, пока в минувший уикенд не одолел "Лестер" (1:2). "Ириски" потерпели три поражения в четырех последних выездах к "шершням", лишь одержав победу 2:3 в феврале 2020.

Защитник "Уотфорда" Хассан Камара отбывает дисквалификацию. Жоао Педро под вопросом из-за проблем с пахом. Самир, Том Клеверли, Исмаила Сарр и Эммануэль Деннис травмированы.

Защитник "Эвертона" Йерри Мина отсутствует с повреждением икроножной мышцы. Виталий Миколенко в порядке, несмотря на судорогу. Бен Годфри и Донни Ван де Бек должны вернуться к уикенду.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 Онлайн-трансляция

Кевин Де Брюйне "Вулверхэмптон" набрал только одно очко из 12 последних в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 16 выездных матчей в чемпионате (13 побед, 3 ничьи). "Волки" проиграли все три последних встречи с "горожанами в Премьер-Лиге.

Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе поправился после месяца отсутствия с травмой стопы. Для Макса Килмена и Нелсона Семеду этот сезон уже завершен.

Рубен Диаш, Джон Стоунс и Кайл Уолкер уже не помогут "Сити" в остатке сезона. Проблемы есть и у Натана Аке.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 10:00

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  1. ian 11.05.2022 10:55 # ian
    когда матч щленсе в ЛЧ?

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  2. ygyrbendar 11.05.2022 10:46 # ygyrbendar
    королевы:
    > существуют 10лет, до 12 года в лч были единственный раз при царе горохе в 1967году, беспонтовая бензколонка 7кратный чемпион англии, 0 лч

    КАЙЗЕРЫ:

    > величайший клуб мира 18 КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН АНГЛИИ, 6 КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, ВЕЛИЧАЙШИЕ ПОДРЫВАТЕЛИ ПЕРДАКОВ МЕСТНОГО БИОМУСОРА, АВЕ КЛОПП!

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  3. wengerrrro 11.05.2022 10:28 # wengerrrro
    пенсы прое6ут лидсу и будут вышвырнуты из четверки

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  4. true-manc 11.05.2022 10:10 # true-manc
    скузня:
    > ищут всяких бомжей на замену своим уходящим сдавшим односезонкам

    КОРОЛИ:
    > подписывают Холанда и закрывают позицию нападающего на ближайшие 17 лет

    вся разница!

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  5. true-manc 11.05.2022 10:02 # true-manc
    1 Манчестер Сити 35 86
    2 Ливерпуль 36 86

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  6. vagifspurs 11.05.2022 10:00 # vagifspurs
    СЛАВА РУСОЁБАМ! СЛАВА УКРАИНЕ!

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