Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 11 мая, состоятся четыре отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ЧЕЛСИ 21:30 Онлайн-трансляция



"Лидс" оказался в зоне вылета впервые с 30 октября. В 14 последних матчах Премьер-Лиги "Челси" пропустил только два гола до перерыва — оба от "Арсенала" в апреле. "Белые" не знают побед уже в семи встречах с "синими" во всех соревнованиях.



"Лидс" завершит сезон без дисквалифицированного Люка Эйлинга. Патрик Бэмфорд пока не готов вернуться из лазарета, но может сыграть капитан Лиам Купер.



Полузащитникам "Челси" Жоржиньо и Нголо Канте предстоит фитнес-тест. Каллум Хадсон-Одои продолжает лечиться.



ЛЕСТЕР — НОРВИЧ 21:45 Онлайн-трансляция



"Лестер" потерпел два поражения кряду и не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Обе свои выездные победы в этом сезоне в рамках чемпионата "Норвич" одержал против двух других новичков дивизиона в лице "Брентфорда" и "Уотфорда". "Лисы" ни разу не уступили в трех домашних встречах с "канарейками" в Премьер-Лиге (2 победы, 1 ничья), причем забито в них было всего четыре гола.



Райан Бертран и Уилфрид Ндиди уже не сыграют за "Лестер" в этом сезоне. Рикарду Перейра пока не готов вернуться, но Джеймс Джастин и Джеймс Мэддисон должны быть в порядке.



"Норвич" по-прежнему лишен ряда игроков, включая Кенни Маклина, Матиаса Норманна и Джоша Сарджента.



УОТФОРД — ЭВЕРТОН 21:45 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" проиграл все 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Эвертон" не знал побед на выезде 15 поединков кряду, пока в минувший уикенд не одолел "Лестер" (1:2). "Ириски" потерпели три поражения в четырех последних выездах к "шершням", лишь одержав победу 2:3 в феврале 2020.



Защитник "Уотфорда" Хассан Камара отбывает дисквалификацию. Жоао Педро под вопросом из-за проблем с пахом. Самир, Том Клеверли, Исмаила Сарр и Эммануэль Деннис травмированы.



Защитник "Эвертона" Йерри Мина отсутствует с повреждением икроножной мышцы. Виталий Миколенко в порядке, несмотря на судорогу. Бен Годфри и Донни Ван де Бек должны вернуться к уикенду.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" набрал только одно очко из 12 последних в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 16 выездных матчей в чемпионате (13 побед, 3 ничьи). "Волки" проиграли все три последних встречи с "горожанами в Премьер-Лиге.



Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе поправился после месяца отсутствия с травмой стопы. Для Макса Килмена и Нелсона Семеду этот сезон уже завершен.



Рубен Диаш, Джон Стоунс и Кайл Уолкер уже не помогут "Сити" в остатке сезона. Проблемы есть и у Натана Аке.