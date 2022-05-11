Тухель признал, что сага с продажей клуба повлияла на игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что затянувшаяся сага с продажей клуба повлияла на его игроков.

"Челси" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, до сих пор не застолбив за собой третье место.



Тухель связывает этот спад с воцарившейся на "Стэмфорд Бридж" неопределенностью относительно будущего, но надеется, что согласовавший покупку клуба за 4.25 млрд. фунтов Тодд Бели положит этому конец.



"Несомненно, это стало отвлекающим фактором для нас. Думаю, нет никакого смысла скрывать это. Вопрос лишь в том, как мы можем выполнять свою работу, даже если это отвлекает, тревожит, мешает".



"До международного перерыва все было превосходно, и это не оказывало эффекта на результаты — вообще-то, эффект на результаты был почти обратным. Мы чувствовали себя очень сильно, несмотря на сложности и введенные санкции".



"Но когда игроки разъехались по сборным (в марте), случилось нечто очень человеческое и нормальное. Возможно, там они поддались различному влиянию, вдобавок вся эта ситуация уж очень затянулась. Игроки хотят чувствовать, что их клуб боеспособен, и хотят знать, что будет в следующем сезоне".



"Некоторые игроки вроде Тони (Рюдигера) решили сменить клуб, так что с каждым днем становится немного сложнее. Не невозможно, но сложнее. Мы ощущаем влияние. Но мы все равно стремимся соответствовать уровню, который бы позволял нам бороться и выигрывать матчи. Это не оправдание, но это несомненно является причиной".



"Мы наблюдаем позитивные сдвиги, и кажется, что это близится к концу. У нас могут появиться возможности для трансферной активности, но пока этот момент не настал", — цитирует Тухеля Sky Sports.