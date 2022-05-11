Клопп: "Продолжаем погоню словно безумцы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда продолжит погоню за "Манчестер Сити" "словно безумцы".

Волевая победа 1:2 в гостях у "Астон Виллы" во вторник вечером помогла "Ливерпулю" сравняться по очкам с лидирующим в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".



Клопп восхищается тем, какие сложные три очка добыла его команда, и уверяет, что "красные" делают все возможное, чтобы продлить интригу в чемпионской гонке.



"Я не думаю, что здесь можно победить легко. У них команда высокого уровня. Все, что они делали, подвергало нас давлению".



"Если ты хочешь выиграть матч на выезде, ты должен искать свободное пространство. Соперник был очень хорош, и нам потребовалось время, чтобы втянуться в игру. Когда мы втянулись, счет уже был 1:1".



"Я безмерно горжусь. Очень важно суметь показать такую игру в середине мая. Мы не можем делать еще больше. Многие люди ожидали, что у нас возникнут сложности сегодня вечером, но парни разобрались с ними абсолютно великолепным образом. В субботу будет тяжело, но мы будем готовы".



"Мы продолжаем погоню словно безумцы... Мы не тратим свою энергию на мысли вроде: "Надеюсь, они проиграют". Нет, мы просто знаем, что должны побеждать сами, и это совершенно не изменилось. Теперь нам нужно отдохнуть", — сообщил Клопп Sky Sports.