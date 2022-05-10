Яя Туре может войти в штат "Тоттенхэма"

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре может получить полноценный рабочий контракт в "Тоттенхэме" как тренер.

О том, что Туре будет заниматься с командой U-18 "Тоттенхэма", стало известно еще в декабре. Яя не получал зарплаты и изначально проводил в академии "шпор" только один день в неделю, продвигаясь к тренерской лицензии УЕФА категории A.



Как сообщает Evening Standard, Туре произвел очень хорошее впечатление в этой роли и в последние недели стал брать на себя все больше работы.



Позже в этом месяце Яя сядет за стол переговоров с боссами "Тоттенхэма", чтобы обсудить свое вхождение в штат клуба. Ожидается, что 38-летний ивуариец устроится на полный рабочий день с оплатой труда.



Отметим, что академия "шпор" произвела на свет не только ряд талантливых игроков, но и тренеров. Например, выходцами из лондонского клуба являются Скотт Паркер и Киран Маккенна, возглавляющие "Борнмут" и "Ипсвич", соответственно.



Этот сезон команда U-18 "Тоттенхэма" завершила на девятом месте (из 14) в Премьер-Лиге зоны Юг.