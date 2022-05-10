УЕФА меняет формат Лиги Чемпионов с сезона 2024/25

УЕФА объявил об изменении формата Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2024/25.

Главное изменение заключается в том, что количество участников группового этапа будет расширено с 32 до 36. Команды будет играть по так называемой "швейцарской системе" — по восемь матчей в течение 10 недель.



Затем восемь лучших команд автоматически выйдут в плей-офф. А команды с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи и определят еще восемь участников 1/8 финала.



Вместе с тем УЕФА отказался от навлекшей критику идею о допуске в Лигу Чемпионов двух команд, которые не квалифицировались в турнир обычными путями, но имеют наивысший клубный коэффициент.



Два из четырех дополнительных мест, которые возникают в результате увеличения количества участников, будут отданы странам, чьи команды успешнее других выступали в Европе в предыдущие годы — например, в этом сезоне это были бы Англия и Голландия.



Еще одно место достанется команде, занявшей третье место в лиге страны, чья ассоциация занимает пятое место в соответствующем рейтинге УЕФА.



Четвертое место отойдет команде, ставшей чемпионом в своей лиге и попавшей в квалификацию через так называемый "Путь чемпионов". Сейчас их четверо, а будет пятеро.